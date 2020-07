¡Concurso! Gana un weekend pack para Tomorrowland Around The World

¿Siempre soñaste con asistir a Tomorrowland? ¿Con disfrutar un fin de semana con la mejor música de los tótems de la electrónica? Este año, el templo del dance abrirá por primera vez sus puertas de manera online y bajo el nombre de Tomorrowland Around The World. Un festival digital que podrás vivir desde casa gracias a LOS40.

LOS40 es emisora oficial de Tomorrowland Around The World y te ofrece la oportunidad de ganar Weekend Packs para asistir al mayor evento de electrónica del mundo estés donde estés. Participa hasta el 12 de julio de 2020 y podrás ganar uno de los 20 weekend packs que tenemos para vosotros.

Responde a esta sencilla cuestión: ¿Qué tipo de fiesta organizarías en casa con los colegas para ver el festival TOMORROWLAND AROUND THE WORLD? Cuéntanoslo en este post de Instagram de LOS40 mencionando a los 3 amigos a los que te gustaría invitar.

Dale una vuelta y escribe tu mejor comentario. Las respuestas más originales se llevarán el premio. Si participas, recuerda revisar tu DM de Instagram por si la tuya es una de las respuestas ganadoras.

Cartel de Tomorrowland Around The World

Pese a las medidas de distanciamiento social que han provocado la cancelación masiva de festivales, este año la organización de Tomorrowland ha decidido seguir adelante con su espectáculo y no dejar a nadie sin música. Esta aplaudida decisión se materializará en The Digital Festival, una edición online con un cartel de lujo que no tiene nada que envidiar a ediciones precedentes.

El line up de Tomorrowland Around The World contará con artistas de la talla de Steve Aoki, Armin Van Buuren, Dimitri Vegas y Like Mike, Martin Garrix, David Guetta o Robin Schulz.

El cartel completo anunciado por Tomorrowland incluye, en orden alfabético, a Adam Beyer, Adriatique, Afrojack, Alan Walker, Amelie Lens, Andrew Rayel, Anna, Armin Van Buuren, B Jones, BassJackers, Carnage, Cat Dealers, Cellini, Charlotte De Witte, Claptone, Coone, D-Block and S-Te-Fan, Da Tweekaz, David Guetta, Dimitri Vegas y Like Mike, Dixon, DJ Licious, Don Diablo, EDX, Eptic, Fedde Le Grand, Gryffin, Jack Back, Joris Voorn, Joyhauser, Klingande, Kolsch, Laidback Luke, Lost Frequencies, Marlo, Martin Garrix, Modestep, Mr. Pig, Nervo, Netsky, Nghtmre, Nwyr, Oliver Heldens, Patrice Baumel, Paul Kalkbrenner, Ran-D, Regard, Reinier Zonneveld, Robin Schulz, San Holo, Solardo, Stephan Bodzin, Steve Aoki, Sub Zero Project, Sunnery James y Ryan Marciano, Tale of Us, Tiësto, Timmy Trumpet, Vini Vici, Vingate Culture, Wildstylez, Yellow Claw, Yves Deruyter e Yves V.

Así será Tomorrowland Around The World

El escenario Core de Tomorrowland. / Imagen cortesía del festival

Impresionante. Fue la palabra más repetida entre el equipo de LOS40 cuando recibimos estas sorprendentes fotografías de cómo serán los escenarios en 3D de Tomorroland Around The World. Echa un vistazo a estas fotos para ver un adelanto de los espectaculares escenarios Core o The Wall.