Stay Homas y Nil Moliner presentan ‘Volveré a empezar’: mira el vídeo

Vivimos cada día como si fuera el final

Nunca hay tiempo para ver a quien queremos de verdad

La rutina nos ahoga y no podemos parar

He valorado el amor que me das

Ya no sé de ti ya no te he vuelto a llamar

Ya no sé si te voy a ver, lo volveré a intentar

Todo este tiempo me ha dado por pensar

que llegado el momento voy a vivir de verdad

Cuando salga de aquí quiero verte más

Lo que daría por un café contigo

Arreglar el mundo sin llegar a ningún sitio

Mirar la luna y saber que estás aquí conmigo

Ahora quiero verte más, quiero ir a cenar

Dejar las tonterías y por fin poder llamar

Te lo prometo que muy pronto llegará

Todo este tiempo me ha dado por pensar

que llegado el momento voy a vivir de verdad

Cuando salga de aquí quiero verte más

Cuando salga de aquí volveré a empezar