10 trucos para ahorrar en la cesta de la compra

Saber cómo ahorrar algo de dinero siempre es algo útil y si es en un gasto tan básico para cualquier casa como los productos del supermercado, pues mejor. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el gasto en la cesta de la compra supone, nada más y nada menos que, el 20% del total del presupuesto familiar.

Sin embargo, tan solo basta con una buena organización y con tener algunas recomendaciones en cuenta para notar el ahorro en la cesta de la compra a final de mes. Toma nota de nuestros consejos y prepárate para ahorrar un pellizco en tu compra.

1. Compra productos de temporada

Los productos de temporada, desde fruta y verdura hasta pescado, son más abundantes y por esa razón, evidentemente, suelen ser más baratos que otros productos que necesitan un procesado especial o ser conservados con técnicas más específicas.

2. Elige el supermercado con mejores precios

También según los expertos de OCU, el ahorro medio anual para una cesta de la compra estándar es de más de 900 euros solo comprando en las tiendas con mejores precios de tu zona o, al menos, en las cadenas con mejor nivel de precios.

3. Ten cuidado con las "grandes" ofertas

Aunque las ofertas tipo 3x2 pueden resultar muy atractivas inicialmente, presta atención porque no siempre resultan realmente rentables. Observa el precio por kilo y el precio real de los productos por separado.

4. No vayas a la compra con el estómago vacío

¡Un clásico! Ir a la compra con hambre se traducirá en compras impulsivas provocadas por únicamente por capricho y, como consecuencia, estarás gastando dinero en cosas que realmente no necesitas.

5. Haz una lista de la compra

Otra de las formas más tradicionales de evitar caer en tentaciones innecesarias y ahorrar dinero en la cesta de la compra llevándote únicamente aquello que necesitas es hacer una lista. Además, puede ayudar a organizarte y no comprar algo que ya tenías en casa.

6. Lleva tus propias bolsas

Reutilizar las bolsas en cada compra no solo es una forma sencilla de cuidar el medio ambiente, sino que, también ahorrarás esos céntimos cada vez que pases por la caja del supermercado.

7. Compra marcas blancas

El mito de que las marcas blancas son peores que las primeras marcas hace ya mucho que pasó a la historia. De hecho, en muchas ocasiones, productos de marcas blancas como cremas y cosmética en general, han sido igual de bien valorados que algunos de las marcas más conocidas. ¡Y son mucho más baratos!

8. Los platos preparados son más caros

La comodidad también se paga, así que, si tienes tiempo te compensará mucho más cocinar tu propia comida frente a comprar un plato preparado o algún alimento precocinado o congelado. Además, así puedes controlar más qué es realmente lo que comes.

9. Compra a granel

Una forma de compra muy típica en el pasado y que cada vez es más frecuente en las tiendas de hoy en día. Una gran parte del ahorro e encuentra en que tienes que llevar tu propio envase para alojar el producto, una medida también muy aplaudida para cuidar el planeta. Controlarás la cantidad que compras y ahorrarás algunos euros de forma sencilla.

10. Coge una cesta en lugar de un carro

Una medida válida si no quieres hacer una compra grande, evidentemente. Si vas a comprar pocas cosas y coges un carro, tener tanto espacio libre hará que psicológicamente tengas más necesidad de añadir productos. Por eso, si coges una cesta la llenarás antes y tendrás la sensación de que ya has comprado suficiente porque no te cabe nada más.

¡Toma nota y gasta tu dinero en otras cosas!