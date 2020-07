Así era un irreconocible Roberto Leal hace 15 años

Los famosos suelen dejarnos a través de sus redes sociales imágenes de su pasado cuando aún no eran VIPs. La mayoría con un punto de vergüenza pero orgullosos de sus orígenes. Ese es el caso de Roberto Leal que en repetidas ocasiones ha recordado cómo comenzó en la televisión.

Uno de los momentos que cambió su vida fue sin lugar a dudas su primera conexión como reportero dentro de la cadena que le catapultó a la fama: RTVE. Hace exactamente 15 años de ese momento como han recordado las redes sociales con varias imágenes de ese momento.

Lo más sorprendente es que por más que nos lo dicen no terminamos de creernos el increíble cambio físico que ha dado Roberto Leal desde entonces hasta la fecha. Aquel año 2005, el presentador que era un reportero aparecía casi irreconocible con respecto a su imagen actual.

#Efemérides📺: Hoy se cumplen 15 años de la primera aparición en televisión de Roberto Leal (@RobertoLealG). Fue en el programa 'España Directo' (@EDirectoTVE) en TVE. https://t.co/0yBOsCeHfk pic.twitter.com/zbHswL601P — Teleaudiencias (@teleaudiencias) July 6, 2020

Sin barba, con gafas y con unas cuantas canas menos aquel reportero de 26 años ha ido encadenando trabajos en diferentes cadenas. "Empecé con Informativos Telecinco, con gafas, brackets y granos y no soy ninguna novedad" nos contaba durante una de las últimas entrevistas con LOS40.

Y de su papel como reportero a presentador de estos espacios informativos y después hombre del espectáculo con OT, ("es un programa que te da muchísimas oportunidades de aprender en cada gala, porque hay mucha tensión en OT aunque acabemos con una sonrisa, ellos se juegan mucho y no puedo relajarme nunca. He aprendido a eso, a no querer relajarme nunca. También es verdad que siento que aún estoy empezando en el mundo del entretenimiento, estoy encontrando mi sitio y disfrutando desde el minuto uno), las campanadas, Pasapalabra...

Pero antes de todo eso, su primera vez en la televisión fue diferente. Roberto Leal aparecía como invitado en el programa Hablando se entiende la vasca, donde un jovencísimo Jesús Vázquez aparecía presentando. Ese día de principios de los noventa, Leal acudía para narrar una hazaña que le había hecho famoso en su pueblo, Alcalá de Guadaíra: comerse 50 brevas de golpe.