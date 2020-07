Anitta, sus planes más allá de la música: madre a los 30 y una actriz “como Penélope Cruz”

Anitta puede presumir de ser una de las artistas más solicitadas del momento. La brasileña, que ha firmado con Warner Music Internacional, se encuentra ultimando los detalles de su quinto álbum de estudio.

De hecho, tal y como aseguró en la rueda de prensa de Tócame, su próximo single, ya tiene casi todo listo y va a ser un homenaje a la cultura de Brazil. Eso sí, lo fusionará con sonidos pop y urbanos. Además, la artista nos aseguró que no veríamos muchas colaboraciones en este disco (una con Myke Towers y la que va a lanzar con De la Ghetto y Arcángel). Eso sí, le encantaría hacer algo con Rosalía en un futuro, ¡y hasta nos contó cómo lo visualiza!

Pero la cosa no se quedó ahí. Con 27 años y tras cumplido muchos sueños dentro de la industria como haber cantado con la mismísima Madonna, Anitta tiene claro que cuando entre en la década de los 30 quiere ser madre y retirarse un tiempo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anitta 🎤 (@anitta) el 3 Jul, 2020 a las 9:06 PDT

“Yo a los 32 años estaré embarazada seguro. Yo quiero estar con mis hijitos y un marido muy guapo”, asegura la artista entre risas. De este modo, ha lanzado un mensaje claro a Warner Internacional: “Que la disquera vaya deprisa y me haga ganar dinero ahora”.

Para Anitta la posibilidad de compaginar su vida profesional con la familiar no está entre sus planes, debido a su personalidad pasional: “Quiero que mi hijo sea mi prioridad. No juzgo a quien lo hace. Pero mi manera de ser es que me tendría que centrar en una de las dos cosas. Haría un break y luego vuelvo”.

Planes de ser actriz

Durante la rueda de prensa internacional a la que pudo acudir LOS40, la artista también respondió qué es lo que más le gusta hacer en su tiempo libre, cuando está en casa: “Follar y ver películas. Cuando no es cuarentena, traerme a mi familia y estar con ellos, eso es mejor que follar”.

Además, la joven también dedica mucho tiempo a formarse profesionalmente: “También me gusta estudiar. Ahora estoy aprendiendo francés, clases de piano e interpretación”.

Sobre este último hobby, la brasileña ha asegurado que se está poniendo las pilas en aprender a ser actriz: “Estoy en clase de teatro porque están llegando cosas y quiero ser una buena actriz. Quiero ser una Penélope Cruz”.

“Tengo muchas propuestas para actuar y cuando acabe la pandemia, eso es lo que quiero”, ha asegurado a los medios