Amaia Montero desvela la canción preferida de su infancia

Las primeras influencias musicales de cualquier persona llegan, cómo no podía ser de otra manera, de la música que nuestros padres escuchan. En ocasiones, esa influencia es imborrable y perdura durante décadas como nos ha demostrado Amaia Montero en una de sus últimas publicaciones de Instagram.

La solista donostiarra publicaba un vídeo junto a un emotivo mensaje en el que recordaba a su padre desvelando la canción preferida de su infancia. Una elección que seguramente muchos hombres y muchas mujeres de su misma generación compartirán ya que durante años nuestros padres disfrutaron del boom de la músca mexicana en España.

"LA DE LA MOCHILA AZUL. Hace ya unos años estábamos de promoción en mi querido México y me preguntaron por una ranchera...me fascinan muchas pero no dudé ni un segundo en responder “la mochila azul” mi canción preferida de la infancia ...le pedía a mi padre en el coche que me la pusiera todo el rato" empezaba narrando Amaia Montero.

"Hoy este video ha llegado a mis manos y me he emocionado mucho ...cuándo me pidieron que la cantara me salió la vena tímida pero me pudieron las ganas y menos mal ... #lamochilaazul #miinfancia #pedritofernandez #mexico🇲🇽 💚🤍❤️" concluía en un post que ya va camino de las 22.000 interacciones apenas un par de horas después de su publicación.

En el vídeo se puede ver a la que fuera vocalista de La Oreja de Van Gogh interpretando la popular ranchera durante una visita promocional a México. Un recuerdo que ha vuelto a traer la infancia con su padre a su memoria y que nos ha permitido conocer una de las canciones favoritas de su infancia.

En los últimos días Amaia Montero parece haber desempolvado el baúl de los recuerdos con fotografías y vídeos de lo más impactantes.