Nerea Rodríguez (‘OT’) se atreve con un tema de ‘Los hombres de Paco’

Los fans de Los hombres de Paco están de enhorabuena: el pasado mes de mayo, Antena 3 anunció que la serie volvería con sus personajes originales. Y sí, Michelle Jenner y Hugo Silva también están dentro del proyecto. Vamos, que volveremos a San Antonio para ver a los policías en acción.

Una de las cosas que más de menos echan los seguidores y seguidoras de la serie es la banda sonora. Los temas principales estaban interpretados por el grupo madrileño Pigonise, que saltó a la fama gracias a los temas Te entiendo y Nada que perder. Ambos formaron parte de la música de la serie. ¡Pero no fueron las únicas canciones que tuvieron importancia en la serie!

En uno de los episodios más románticos de la serie, nos referimos a la canción que le dedica Sara (el personaje interpretado por Michelle Jenner) a Lucas (Hugo Silva). “Di que todo esto es tan solo un vendaval y me haré cometa, di que todo esto tan solo es una canción y caeré rendida”, cantaba la actriz en aquel momento. Un precioso momento que seguro que muchas personas recuerdan.

Pues bien, parece que Nerea Rodríguez ha querido rendir homenaje a este tema en su última publicación de Instagram. La cantante de 21 años ha cogido la guitarra y se ha puesto a interpretar el tema.

La joven, con un look totalmente blanco, aparece interpretando la canción. Y es que, tal y como asegura en el post, ella era muy fan de la serie. ¡Y eso que tan solo tenía 10 añitos cuando terminó! Eso sí, luego la repusieron en Neox durante muchos años.

“Creo que no hay persona más feliz que yo por la vuelta de Los hombres de Paco”, ha empezado diciendo la artista. Luego, Nerea ha continuado diciendo que la inspiración de cantar este tema ha sido debido al paisaje: “Y, como no, estando en un lugar que me ha recordado mucho a la historia de Lucas y Sara y al momento en que ella canta esta canción, he querido grabar este vídeo”.

Sin duda, Nerea tiene una voz muy bonita que queda perfecta en este tema. ¿Le habrá gustado a Michelle Jenner?