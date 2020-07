EL CONSULTORIO de GREEICY: consejos sobre dinero y amor

Un seguidor de Greeicy está planeando irse de vacaciones. No tiene dinero y sus amigos están reservando unas vacaciones caras, así que no sabe qué hacer, si irse con ellos y gastárselo todo o quedarse y enfadarse con sus amigos.

"Hay que ser muy inteligentes con el dinero porque no sabemos lo que va a pasar. Que los amigos se queden, que no vayan de vacaciones, pero que no se enfaden".

Estoy en plena temporada de estudio y lo he tenido que hacer durante el confinamiento. El profesor nos dio su teléfono para hacerle consultas directamente cuando estuviéramos muy agobiados. Estoy en la Universidad y creo que estoy completamente enamorada de él. No sé si mandarle un mensaje declarándole mi amor o no.

"A ver, el amor es el amor. El amor no tiene reglas ni edades. Si ella se quiere arriesgar se lo puede decir porque expresar lo que uno siente sirve para no guardárselo... No sé si el profesor le ha mostrado cariño también... Que encuentre la manera de decirle lo que siente bonito por él. Si tiene un sentimiento que quiere compartir que lo comparta".

¿Cómo vamos a superar todo este tiempo sin ti y cuándo vamos a poder verte en España en un concierto?

"Yo me siento afortunada porque a pesar de la distancia y de que estamos en casa y no podemos cantar juntos, el arte y la inspiración son mágicas porque no necesitan un escenario, simplemente llegan y es la manera en la que yo me sigo comunicando: entregándoles música. Tienen que verle el lado positivo a todo: estamos acumulando canciones para que cuando nos veamos sea mucho mejor de lo que estaba siendo".