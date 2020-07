La respuesta de Paula Echevarría a su supuesto embarazo

Estar en la piel de un famoso cuando sus seguidores, fans o trolls se empecinan con una misma idea no debe ser sencillo. Le pasa a Rihanna con las preguntas sobre su nuevo disco en cualquier publicación en redes sociales que lanza y le está pasando a Paula Echevarría con los rumores sobre un posible embarazo.

Y al igual que la de Barbados, la diseñadora no se ha cortado un pelo a la hora de contestar a esos curiosos que insistentemente, una y otra vez, creen ver sospechosos volúmenes en su barriga en cada fotografía.

Harta de las especulaciones, Paula Echevarría ha cortado por lo sano ante una nueva pregunta sobre si esa barriguita no será de embarazada: "Sí, de 25 meses aproximadamente, desde que me lo preguntáis...".

Los peros de una exposición mediática que también tiene sus pros pero que al menos en el aspecto físico todavía como sociedad deja mucho que desear. Porque cada vez que alguien como ella aumenta un poco de peso los comentarios arrecian.

Ver esta publicación en Instagram Rojo pasión ❤ Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) el 9 Jul, 2020 a las 12:01 PDT

Por fortuna para sus más de 3 millones de seguidores, Paula Echevarría nunca tenido problema en reconocer sus excesos con la comida y el precio que ha tenido que pagar por ello: "Soy un troll comiendo. Me he puesto fina, he engordado seis kilos" escribía hace unas semanas en su perfil oficial de Instagram.