Mireya Bravo quiere colaborar con grandes artistas españoles

Mireya Bravo ha vuelto a la escena musical siendo más Mireya que nunca. Cuando tú te vas es el primer single en solitario que lanza después de dos años, un periodo de tiempo que le ha servido para poner todo lo vivido en perspectiva, cambiar de aires y poder ser ella misma.

La cantante, no solo nos ha dado detalles sobre esta nueva andadura y nos ha revelado lo que ha aprendido en estos últimos tres años, sino que también nos ha contado con qué artistas de nuestro país le gustaría cantar, ¡y si volvería a probar con el reggaeton!

Pablo Alborán, Pastora Soler, Vanesa Martín, Malú, Demarco... "Yo te digo los grandes aunque creo que está más complicado, pero quién sabe", exclama con una sonrisa amplia sobre los cantantes con los que le gustaría colaborar.

"El no no se puede decir nunca, porque quién me iba a decir a mí que iba a cantar con Pastora en uno de sus conciertos. Eso me lo dicen antes y digo: '¡Anda ya! Te estás quedando conmigo'", narra entre risas, haciendo un llamamiento a la intérprete de Quédate conmigo. Justo hace dos meses la malagueña publicaba una cover en Twitter de La mala costumbre y sus fans pedían un dueto entre ambas cuanto antes.

No obstante, hay que esperar. Aún no tiene ninguna colaboración entre manos, pero sí es su deseo. "Estoy abierta a todo lo que se me ponga, siempre que queden bien las voces y nos complementemos. Me puede gustar mucho un artista y su estilo, pero si no es el de los dos y no nos complementamos creo que no llegamos a ningún lado", apostilla de forma sincera.

Ahora bien, no volvería a probar suerte con el género urbano y el reggaeton como el año pasado hizo con el tema Descontrolar junto a Jose de las Heras y Borja Rubio. "Me quedo con lo mío. Es cierto que me lo pasé muy bien, es un tema que me gusta, pero realmente no es mi estilo y eso se nota mucho. Es cierto que me atrevo con todo y he cantado de todo, pero quiero enfocar mi carrera al pop y eso todos lo saben", explica, dándole valor a que lo primordial es que a la gente le guste lo que hace y que disfrute con ella.

¿Con qué otros artistas te gustaría que trabajara?