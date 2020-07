Agoney anuncia la fecha de lanzamiento de ‘Libertad’, su esperadísimo primer disco

"Necesitaba contarlo yo mismo". Con este mensaje Agoney publicaba un vídeo en Instagram que ha mantenido a más de un seguidor tenso pegado a la pantalla. ¿Qué es lo que tenía que decir?

El artista canario, que reconoce en el clip que le da mucha vergüenza grabarse hablando, aclara que esta es una ocasión especial, "necesaria".

"Desde hace mucho tiempo la gente me pregunta, me escribe... y en las entrevistas también, por mi música. Qué va a pasar conmigo, con mi carrera, si habrá disco, si no habrá disco... y mi única respuesta a todo esto es que no lo sé, que ojalá y que pronto", relata muy misterioso.

Pero el vídeo se dividía en dos, y en la segunda parte, la continuación, ha dado una magnífica noticia. "Entonces hacía este vídeo para contar de primera mano que, al fin, después de tanto tiempo, de tanto trabajo, el 28 de agosto sale a la venta Libertad, mi primer disco", desvelaba finalmente.

Ver esta publicación en Instagram Necesitaba contarlo yo mismo 🦋 Una publicación compartida de AGONEY (@agoney) el 8 Jul, 2020 a las 10:11 PDT

"No puedo estar más feliz. Ha sido un largo camino para llegar hasta aquí", confesaba mientras de fondo sonaba una música épica. "Gracias a todos por estar ahí. Esto arranca", concluía el joven.

¡Apuntad la fecha en el calendario! El 28 de agosto tenemos una cita con Agoney y su esperadísimo álbum debut, sobre el que nos daba más detalles hace menos de un mes. Por el momento, podemos prepararnos disfrutando de los adelantos: Libertad, Más y Black.