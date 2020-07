Las 5 cremas que agradecerás a partir de los 40

El paso de los años, aunque no nos guste reconocerlo, también se nota en la piel y tu rostro no tiene las mismas necesidades a los 25 que cuando ya has cumplido los 40, por ejemplo. Si éste es tu caso, es probable que notes tu piel más fina, la aparición de arruguitas un poco más marcadas e incluso algunas manchitas.

Es cierto que los signos de la edad son inevitables, pero sí que se pueden utilizar ciertos cosméticos que te ayuden a retrasar su aparición o disminuir su presencia. Por eso, si ya has cumplido los 40, te dejamos algunas recomendaciones de cremas faciales que no pueden faltar entre las imprescindibles para el cuidado diario de tu cara.

Crema de día

La hidratación y la luminosidad son los pilares básicos en una buena crema de día para la cara y para ello no hay un ingrediente más recomendado que la Vitamina C, elemento igualmente positivo en cremas de noche o sérums. Entre las más recomendadas por su relación calidad precio se encuentran Revitalift Laser con factor solar 20 L'Oréal Paris o Q10 Power con factor solar 30 de Nivea, ésta última estimula la producción de colágeno de nuestra piel.

Contorno de ojos

La zona de alrededor de los ojos es una de las que más evidencia deja sobre la edad de una persona. Arrugas, bolsas, ojeras, patas de gallo…¡acabar con todos ellos significa restar años a tu cara! Entre las cremas de contorno de ojos más destacas del momento se encuentra la de la gama Life Plankton de Biotherm o el de Lierac Hydragenist.

Crema de noche

La noche y el descanso que conlleva es el momento perfecto para la recuperación de la piel, por ello, una crema específica de noche será imprescindible en tu rutina de cuidados faciales. Aquí el ácido hialurónico se posiciona como uno de los mejores amigos en la lucha contra la flacidez de la piel del rostro, así como para el tratamiento de manchas. Crema facial anti aging de Florence es una buena opción (y vegana) por menos de 20 euros, así como la versión nocturna de Revitalift Laser de L'Oréal Paris.

Crema de cuello y escote

Una de las zonas de las que muchas mujeres se olvidan cayendo en un gran error, ya que, tanto en el cuello como en el escote la piel tiende a ser cada vez más delicada y menos firme. De hecho, son muchas las mujeres que se preocupan por la flacidez de escote y cuello cuando ya es demasiado tarde y, en estos casos, ¡es mejor prevenir! Entre las más vendidas se encuentran Multi-Regenerante de Clarins o la reafirmante de cuello y escote de Germaine de Capuccini.

Una vez aclarado que no es recomendable usar el mismo protector solar en el cuerpo que en la cara, deberás saber que éste debe ser uno de los productos estrella de tu rutina. Aunque es cierto que muchas cremas de día ya ofrecen factor solar en su composición, utilizar una buena crema solar antes de salir a la calle siempre es buena idea. Recuerda que los rayos del sol son unos de los mayores aceleradores del envejecimiento de la piel, así como causantes de manchas, entre otros problemas mayores.