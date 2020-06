Trucos infalibles para disimular y reducir las ojeras

Dicen que la cara es el espejo del alma y debe ser por eso por lo que nos preocupa tanto que esté perfecta. De lo que no cabe duda es de que, en la mayoría de las ocasiones algunos de nuestro hábitos sí que dejan claras evidencias en la piel del rostro. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con el mal descanso y las ojeras.

Estas marcas debajo del ojo que, en ocasiones, van acompañadas por bolsas se producen generalmente por una mala circulación sanguínea en la zona. Se suelen acentuar con la edad y son uno de los mayores quebraderos de cabeza de la población. Tanto, que no hay quien no duda en pasar por el quirófano para retocarlas.

¿Por qué tengo ojeras si duermo bien?

La falta de sueño es el principal factor de aparición de las ojeras, en este caso de las azuladas, pero no es el único. De hecho, el color de las ojeras puede indicarnos cuál es su origen, ya que, las ojeras de color morado suelen ser herencia genética, así como, las ojeras tienden a volverse rojizas a causa de la edad.

Ojeras: cómo eliminarlas con remedios caseros

Existen varios remedios caseros, algunos incluso virales como el truco de la patata. Otro de los más efectivos y conocidos tiene al frío como aliado. Bastan con meter dos cucharillas en el congelador y, después de un rato, ponerlas sobre los ojos cerrados. El frío ayudará a la circulación.

La manzanilla tiene múltiples propiedades beneficiosas para la salud y en lo relativo a ojeras también puede ayudarte. Haz una infusión de manzanilla y, cuando esté fría, moja con ella dos discos de algodón y déjalos unos 15 minutos sobre tus ojos.

Por último, ¿creías que el truco del pepino era un mito? ¡Para nada! Aplicar sobre los párpados un par de rodajas de pepino bien frías es uno de los trucos más eficaces contra la ojeras y bolsas. Eso sí, ponlo sobre tus ojos siempre después de haberlo lavado bien.

El pepino es uno de los remedios más eficaces contra las ojeras. / Getty Images / Universal Images Group via Getty Images

5 cosas que tienes que hacer para tener menos ojeras

A pesar de los remedios caseros, existen cierto hábitos que deberás tener en cuenta si quieres ir poco a poco deshaciéndote de las ojeras. Recuerda que, en la mayoría, la constancia es un plus para su eficacia.

Usa crema de contorno de ojos

Deberá ser una crema específica para esta zona, ya que, se trata de una piel muy sensible y cercana al ojo, así que, no uses tu crema hidratante normal. También existen otros remedios como los parches, cuyo efecto hemos comprobado en celebs como Blanca Suárez.

Masajear las ojeras

Un suave masaje con los dedos con leves toquecitos sobre la zona del contorno del ojo ayudará a mejorar la ciruclación y, por lo tanto, a tener menos ojeras.

La alimentación también influye en las ojeras

Las verduras de hoja verde y los alimentos ricos en vitamina c contribuyen a la oxigenación de los tejidos de la piel. ¿Conclusión? Las espinacas y los cítricos no deben faltar en tu dieta.

Descansa la vista

La fatiga visual es uno de los males con los que convivimos en la era de las pantallas por excelencia. Descansa la vista y tus ojeras (y ojos) lo agradecerán.

El diseño de tus cejas puede disimular las ojeras

Aunque aparentemente no tiene nada que ver, nada más lejos de la realidad. Las cejas actúan como un marco para la totalidad del ojo y su forma puede ayudar a dar vitalidad a la mirada.