Miriam Rodríguez estrena ‘No Vuelvas’: mira el vídeo

El tercer sencillo de La dirección de tu suerte ya tiene videoclip. Miriam Rodríguez, por fin, ha enseñado al completo lo que se traía entre manos con Dani Martínez.

Estos días atrás, los fans no paraban de especular sobre qué relación había entre ambos. Ya podemos asegurar que lo que les ha unido es una relación estrictamente profesional. El famoso humorista interpreta a un ex de la cantante que, recreando la mítica escena de Love Actually, intenta reconquistar a la gallega por todos los medios. Spoiler, por si el título No vuelvas no es suficientemente claro: sale mal.

Ni un ramo de flores, ni una botella de champán, ni una tarta, ni una nueva funda para la guitarra consiguen cambiar el parecer de la artista, quien interactúa con Martínez respetando siempre la distancia de seguridad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miriam Rodríguez (@miriamrmusic_) el 3 Jul, 2020 a las 3:56 PDT

Una canción country folk que se plasma en este vídeo musical a través de elementos como las botas de cowboy, los vaqueros y la guitarra que toca Miriam.

Dani ha manifestado que ha sido un placer trabajar con ella en el rodaje y la cantante, por su parte, ha estado encantada de haberle mandado a paseo en todas y cada una de las oportunidades que ha tenido durante el mismo. ¿A quién dedicarías tú este tema?