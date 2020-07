María Pedraza tira de horóscopo para definirse

A estas alturas tenemos claro que el agua es fundamental en la vida de María Pedraza y eso que no ha nacido en ningún lugar de costa. Pero durante el confinamiento muchos de sus recuerdos la llevaban al mar como demostró con las imágenes que publicaba en redes.

Cuando pudimos salir de casa, uno de sus primeros destinos fue el mar donde pudimos verla disfrutar del sol y el agua. Muchos podrán pensar que puede tener que ver con el hecho de que ella es acuario, el signo de los nacidos entre el 20 de enero y el 18 de febrero. Pero no, Acuario es un signo de aire y es propio de personas soñadoras e intelectuales.

La imagen que les representa es un porteador de agua y los interpretes del horóscopo señalan que las personas nacidas bajo este signo buscan hacer del mundo un lugar mejor lo que les convierte en un poco filósofos y almas visionarias que ven el mundo de otra manera.

Sensibles, vulnerables, inteligentes, innovadores, honestos… si esas son las cualidades, también habría que señalar algunas debilidades de este signo zodiacal. Los acuarios son obstinados, distantes, sarcásticos y poco emotivos. Y, también rebeldes, una característica que ha querido poner de relieve la actriz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de María Pedraza (@mariapedraza_) el 12 Jul, 2020 a las 4:24 PDT

“Every aquarian is a rebel at heart 🏹” (cada acuario es un rebelde de corazón), escribía en sus redes. Muchos se habrán preguntado qué tal casan los acuarios con los sagitarios para saber qué tal le irá en su relación con Jaime Lorente. Pues bien, si buscamos en google, la respuesta es clara: “Cuando el hombre Sagitario y la mujer Acuario se vinculan amorosamente se divierten, entienden y son capaces de vivir juntos momentos emocionantes. Un elemento común en ambos signos es su deseo de independencia y libertad en todo lo que hacen, lo cual también aplica a las relaciones”.