Alejandro Sanz, emocionado con la felicitación de su hija Manuela a su hermano Dylan

“Didi tiene 9. Feliz vida baby D ❤️”. Esta era la escueta pero tierna felicitación de Manuela Sánchez a su hermano Dylan que nos ha permitido conocer el nombre cariñoso con el que se dirige al pequeño de Alejandro Sanz. Es la primera imagen que comparte la joven de sus hermanos pequeños desde su reciente estreno de cuenta pública en Instagram.

El capitán tapón ha cumplido años y no podía estar más rodeado de amor. Su hermana mayor ha querido acordarse así de él y sus padres no podían estar más orgullosos. “❤️❤️❤️ Os amo con toda mi vida y a mi Alexander que no està en la foto pero si en nuestros corazones ☘️☘️☘️☘️”, comentaba Alejandro Sanz. Su ex mujer, Raquel Perera, y madre del niño, era más escueta y tan solo compartía un corazón rojo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuela (@manuela.snzm) el 12 Jul, 2020 a las 5:41 PDT

Tampoco ha faltado el comentario de la nueva novia del cantante, Rachel Valdés, que ha aportado tres corazones rojos. Pero no es el único momento emotivo que hemos visto de Dylan. Su padre también ha querido recordarle en este día con un vídeo muy emotivo en el que, siendo más pequeño, sobresalía con la guitarra.

“No soy capaz de describir con palabras las inmensas ganas que tengo de abrazar a mi pequeño gran artista. #FelizCumple #Dylan #Felicidades”, escribía junto a las imágenes. Y claro, en seguida llegaban las felicitaciones para su pequeño de parte de sus amigos e, incluso, de otra de sus ex mujeres.

Jaydy Michel: Pero qué bello es #Dylan felicidades!!!!! 🎉🎈🎊

Vanesa Martín: Feliz cumpleaños al genio !❤️

Pastora Soler: Feliz cumpleaños a tu niño bello! ❤️

Rozalén: Feliz día para tu pequeñooooo!!!!! ❤️

Beatriz Luengo: Feliz día!!!❤️

Laura Pausini: Feliz Cumpleaños Maravilloso Dylan 💙

Antonio Carmona: Felicidades “Dylan “te queremos eres un fiera ❤️❤️❤️

La Flaka: Su cara… sus manitas ..sus pelos....su forma de ser! Puro Love! Feliz cumpleaños mi niño bonito te queremos mucho ! ❤️

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz) el 12 Jul, 2020 a las 4:26 PDT

Por su parte, la madre, Raquel Perera, ha sido la encargada de montarle la fiesta al pequeño y está claro que no ha escatimado en detalles. “Dylan, cada vez que te miro a los ojos, regresas a lo más profundo de mi ser. Eres un tipazo. Feliz cumpleaños bello ser. Te quiero #birthdayboy #midylancumple9 #eresunniñollenodeamor #celebrandolavida #afortunadosyagradecidos #letsparty #nuestrohilodecometa #cosasbonitas #lavidaesbella”, escribía junto a una imagen de la celebración y otra en la que recuerda su embarazo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🅡🅐🅚🅘 (@raquel_perera) el 12 Jul, 2020 a las 7:44 PDT

Por su parte también han llegado las felicitaciones de amigos.

Sara Carbonero: Feliz cumpleaños, corazón!!! ♥️♥️♥️♥️

Ariadna Artiles: ❤️❤️❤️

Isabel Jiménez: Feli cumpleaños!! ❤️

Amelia Bono: Felicidades 😘

Águeda López: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Niña Pastori: Feliz cumple !💜👏👏👏