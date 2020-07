Aitana: “Pablo Alborán y yo tenemos algo pendiente”

El COVID-19 ha trastocado la agenda de los artistas, pero no ha conseguido que la música deje de sonar. Aitana, sin ir más lejos, tenía grandes planes para este 2020, como su segunda gira en solitario y el lanzamiento de su próximo álbum. El tour lo ha tenido que posponer, pero ha aprovechado estos meses de confinamiento para terminar el que será su nuevo trabajo discográfico.

"Este tiempo me ha servido para la creatividad, para la inspiración que necesitaba para terminar mi segundo disco", ha explicado en una entrevista en LOS40 Global Show, el programa que comanda Tony Aguilar. "Las canciones están escritas y la producción hecha. Solo falta grabar las voces".

Este disco, que será el sucesor de Spoiler, está previsto que salga a finales de año y Aitana tiene muchas esperanzas puestas en él. "No es nada parecido a lo que he sacado anteriormente. Es un género diferente. Está dentro del pop, pero es algo diferente. Es muy del estilo + y tengo muchas ganas de que salga a la luz", ha contado la cantante.

El próximo single de Aitana

Antes del lanzamiento del álbum, Aitana sacará dos nuevos singles, dos temas que, según la artista catalana, que nunca suele crear hype, merecen toda la expectación del mundo. "Vais a flipar bastante con lo que viene", ha dicho. "Voy a sacar un tema a finales de julio, aunque todavía no puedo decir con quién. Y estrenaré otro tema a principios de octubre, con el que también vais a flipar".

Colaboración con Pablo Alboran

Durante la entrevista en LOS40 Global Show, Tony Aguilar también le ha preguntado por la que se montó en Twitter después de que respondiera un tweet de Pablo Alboran para proponerle una colaboración juntos. Ese dueto todavía no es una realidad, pero podría serlo en un futuro a corto plazo: "Me encantaría colaborar con Pablo. Siempre he sido muy fan y él lo sabe. De hecho, en la primera fecha del Palau Sant Jordi iba a venir a cantar conmigo una canción, pero finalmente no pudo ser. Lo tenemos pendiente. A ver si en algún momento nos podemos juntar".

Videoclip oficial de 'Enemigos'

Y hablando de Pablo Alborán, Tony Aguilar también ha querido saber qué le pareció a Aitana el anuncio que hizo recientemente el artista, contando a sus seguidores que es homosexual. "No tenía por qué decirlo. Al final son cosas tuyas y no tienes que dar explicaciones a nadie, pero es guay que una persona que tiene tanta influencia lo diga con un vídeo a sus seguidores, inspirando a los que de verdad están en sus casas con eso en la cabeza sin poder contarlo".

