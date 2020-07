Mireya Bravo se deshace en elogios sobre ‘OT 2017’: “Volvería a entrar”

Es una etapa totalmente nueva en la vida de Mireya Bravo y, a pesar de haber pasado por momentos buenos y no tan buenos, algo que nunca olvidará es su paso por Operación Triunfo 2017.

Sobre su relación con los ex triunfitos de su edición manifiesta que sigue en contacto con todos ellos. "Cuando se estaban acabando los conciertos, al final, pedíamos por favor que no se acabara la relación ahí, porque hemos formado una familia (somos una familia) y el no dejar de hablarnos es muy importante", afirma. Cuenta que "es cierto que cada uno tiene su vida, su trabajo y sus cosas", pero que, aunque contesten a los dos o tres días, por lo menos se contestan y siguen conociendo qué hay de nuevo en sus vidas y que están apoyándose y viéndose crecer mutuamente.

Admite que es sabido por todos que Juan Antonio, Raoul, Marina y Ricky son algunos con los que más guarda relación. "En cualquier momento me comentan algo en Instagram y a partir de ahí surge una conversación más a fondo, pero tenemos relación con todos", expresa. Además, confiesa que la última persona con la que ha hablado ha sido con Juan Antonio debido a la última fase de embarazo en la que se encuentra su mujer.

La malagueña admite que "todo has sido maravilloso; no tengo nada malo que decir del progama" sobre su participación en el popular reality show. "Nos han cuidado como si fuéramos sus niños, nos han tratado super bien y yo de verdad te digo que volvería a entrar porque es una experiencia super bonita, donde aprendimos muchísimo".

Un momento que recuerda con especial cariño es que se tenían y se apoyaban mutuamente (hasta hoy). "Alguno tenía algún problema y ahí estábamos todos para él. Dentro de La Academia no teníamos a nadie; solo los unos a los otros. Creo que no hay forma más bonita que demostrale a tu compañero que aunque no tenga a nadie de su familia al lado, te tiene a ti y puede contar contigo para lo que necesite. Que te apoye tu compañero allí dentro es muy importante, me parece precioso, y tiene mucho que decir de la persona", explica.

La artista también nos ha revelado con quién le gustaría colaborar y nos ha dado detalles de Cuando tú te vas, su nuevo proyecto.