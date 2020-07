María Pombo comparte uno de los efectos secundarios de su enfermedad

María Pombo se encuentra en un momento agridulce de su vida. Por un lado, la influencer ha recibido la feliz noticia de que está embarazada de su primer bebé que espera junto a su pareja Pablo Castellano. Por otro, la joven hizo pública la enfermedad que sufre: esclerosis múltiple.

Por suerte, la joven ya ha empezado el tratamiento. De hecho, María, quien suma un millón y medio de seguidores y seguidoras en su cuenta, esta contando su experiencia con esta enfermedad que también padece su madre.

Ahora, cuando la joven lleva una semana de tratamiento, ha querido compartir uno de los efectos secundarios que tiene la medicación. “Esta es la maca que se me queda después de la medicación”, escribió la joven en una de las historias de Instagram donde se ve su muslo con una mancha roja.

De este modo, la modelo ha querido pedir ayuda para saber si alguno de sus followers ha tenido este efecto secundario: “¿Alguien que esté en una situación parecida y tenga alguna crema o solución que le vaya bien?”.

María Pombo muestra los efectos secundarios / Instagram

La joven ya conocía este efecto secundario de la medicación y había compartido en sus historias lo que le habían dicho los especialistas.

También ha explicado que ahora mismo la medicación se la está aplicando a través de la pierna debido al embarazo: “Esta vez me lo he puesto en la pierna, que es donde me lo han recomendado por el embarazo, pero también puedo ponérmela en el brazo o en la tripa”. Además, María ha explicado que esta medicación se la tiene que aplicar cada 15 días.