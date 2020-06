María Pombo confirma que padece esclerosis múltiple

El pasado 22 de mayo, María Pombo se sinceraba con sus seguidores sobre una situación muy personal. La influencer, de 25 años, hizo público a través de Instagram que había estado un poco desaparecida porque podría padecer esclerosis múltiple.

La joven madrileña ya tiene los resultados de las pruebas: "No han ido como yo esperaba siendo positiva, pero en realidad sí que me lo esperaba... Efectivamente, tengo esclerosis múltiple", ha contado en varios vídeo-stories de su cuenta de Instagram, que congrega a más de 1,4 millones de seguidores.

María Pombo anunció recientemente que estaba embarazada. Ella y su chico Pablo Castellano están esperando a su primer hijo y dio la gran noticia, como es habitual, por Instagram. En sus stories más recientes, María ha dicho que está en la semana 12 de embarazo y que se encuentra bien aunque con las náuseas habituales del primer trimestre del embarazo.

Una captura de stories de María Pombo. / Instagram @mariapombo

En palabras de María: "El orden cronológico fue: confinamiento, me entero de que estoy embarazada, a la semana me empiezo a encontrar mal, luego las pruebas, luego la mudanza y ya la semana pasada me dieron los resultados". Sin embargo, afronta esta etapa con mucho optimismo y una gran vitalidad.

Sobre su enfermedad, María ha dicho que comienza el tratamiento en unos días: "Me empiezo a tratar la semana que viene, con un tratamiento que es compatible con el embarazo, y no dañará al bebé", ha explicado.

"Estoy positiva y tengo una razón muy grande para estar feliz", ha dicho a sus seguidores. "La ilusión que tenemos Pablo y yo gana por goleada a las piedras de la mochila".

Desde LOS40, todo nuestro cariño y fuerza para María.