El cambio físico de Antonio Orozco: “No adelgaces más que te estás quedando solo en pelos”

Dentro de muy poco tiempo, sólo Antonio Orozco sabe exactamente cuanto, podremos disfrutar de su nuevo álbum de estudio. El músico ha confesado en sus redes sociales que está a punto de entregar el álbum terminado después de un duro trabajo del que se siente muy orgulloso.

"A escasos minutos de entregar el álbum terminado, os iré contando. Estoy muy orgulloso de haber podido contar con tantos y tan buenos profesionales, tengo mucha suerte. .... unos meses que jamás olvidaremos, y ahora en el gym abandonando el estrés, Que nervios. .... coño !! #YaLlega" escribía en su perfil oficial de Instagram.

Pero no es el único trabajo duro que Antonio Orozco ha estado desempeñando en los últimos meses. Gracias a las redes sociales a las que es un asiduo, el solista está mostrando a todos sus seguidores (y no seguidores) el resultado de su espectacular rutina de ejercicios.

Una 'paliza' que no ha pasado desapercibida y es que son bastantes los usuarios que han alucinado con el cambio físico del intérprete. "Niño no adelgaces más, te estás quedando solo en Pelos😕", "Te voy a tener que mirar dos veces para verte" o "No adelgaces más que al final no te vamos a ver en los conciertos" han sido algunos de los comentarios que ha recibido en sus últimas publicaciones desde el gimnasio.

Antonio Orozco se ha estado machacando tanto en el gimnasio como fuera del gimnasio ya que durante algunos meses no pudo acudir por culpa del confinamiento provocado por la pandemia mundial del coronavirus Covid-19. "Que ganas de volver a entrenar con mis amig@s, con @jimmydioufj y con toda la gente del @centrosdym YA QUEDA POCO CHICOS. ❤️❤️❤️. Ánimos !!!!! #RECUERDOS 3 months ago" escribió en su día.

Nuevo disco y nuevo look pero con el mismo talento y la misma voz de siempre.