Noemí Galera, India Martínez y Lérica comentan la foto sin camiseta de Cepeda

Cepeda es de los que no pierde el tiempo. El cantante gallego que conocimos gracias a Operación Triunfo 2017 no solo ha sacado nueva versión de Bipolar junto a Pol 3.14 estos días, también ha empezado en TikTok y ha tenido tiempo para ver películas. Pero no solo eso, a diferencia de otras personas, el cantante ha aprovechado el confinamiento para continuar poniéndose en forma y los resultados son más que evidentes en sus últimas fotos de Instagram.

El intérprete de Gentleman ha compartido tres fotos donde aparece sin camiseta tras una dura sesión de entrenamiento de boxeo. Con los guantes todavía en las manos, el gallego mira a cámara y sonríe. “Un pouquiño de darlle o saco” (Un poco de darle al saco), ha escrito Cepeda junto a las fotos.

Sin duda, parece que el artista se ha tomado en serio el deporte durante estas semanas y ha llegado perfecto al verano 2020: marcando abdominales y sin un gramo de grasa.

Ver esta publicación en Instagram Un pouquiño de darlle o saco Una publicación compartida de Luis Cepeda (@cepeda) el 15 Jul, 2020 a las 8:39 PDT

La imagen ha sido comentada no solo por sus fans, también por algunos de los amigos y compañeros de profesión de Cepeda. La misma India Martínez le ha escrito un “Ehhhh”. El ex triunfito le ha devuelto el piropo, halagando los genes de la familia de la cantante: “Calla, que vosotras vaya familia de paibons”.

Por su parte, Noemí Galera, quien ejerció de directora en la edición de OT en la que participó Cepeda ha comentado de forma jocosa lo siguiente: “¿Perdona? Haz el favor de taparte ahora mismo”.

Otros artistas que han comentado han sido Mario Jefferson, quien le ha preguntado por qué no ha engordado como el resto de personas durante la cuarentena, y el grupo Lérica, quienes han puesto el Emoji de un guante de boxeo.

Sin duda, Cepeda ha vuelto a sorprender a sus fans con estas imágenes. Pero para sorpresa la que tiene para el 24 de julio. El cantante lanza nuevo tema llamado Si tú existieras. Nos morimos de ganas de escucharlo.