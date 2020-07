Anne-Marie muestra la realidad de las fotos de Instagram

El pasado 13 de julio Anne-Marie volvió a la música junto a Doja Cat con el temazo To Be Young. Se trata del segundo single de su esperadísimo segundo álbum. Recordad que el primero fue Birthday. De hecho, la británica nos contó en una entrevista para LOS40 que había compuesto casi dos docenas de canciones para este disco. Vamos, que ahora lo que le toca es la dura tarea de filtrar que es lo que saldrá y lo que no.

¡Pero no todo va a ser trabajar en nueva música! La cantante también tiene derecho a subir posts a su cuenta de Instagram, donde suma más de seis millones de seguidores y seguidoras. Uno de los últimos que ha compartido ha dado mucho que hablar, sobre todo debido a su bonito mensaje bodypostive.

Se trata de un vídeo corto donde vemos a Anne-Marie posando en bikini. Primero lo hace como si estuviese echándose una foto para Instagram, estirando el vientre y poniéndose estratégicamente para lucir como una auténtica modelo. Luego relaja el cuerpo y ya no se le ve el vientre totalmente plano.

Anne-Marie enseña así el truco que utilizan millones de personas en su cuenta de Instagram para lucir perfectas. Y es que una buena iluminación, una perspectiva y un buen filtro pueden hacer que parezcas una modelo de Victoria Secret.

Junto a los ht #selflove, #nojudgement y #ToBeYoung, la artista ha escrito el siguiente mensaje: “Este es un recordatorio diario de que eres más que tu apariencia”.

No es, ni mucho menos, la primera vez que una persona famosa demuestra la realidad de las redes sociales. Cabe recordar que cantantes como Selena Gomez, Taylor Swift o Amaia Montero se han tomado periodos de descanso de ellas.