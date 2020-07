Nicki Minaj posa embarazada de su primer hijo

Cuando a mediados del mes de mayo la artista confirmó en una serie de tuits que estaba embarazada, nadie pareció darle credibilidad a lo que parecía un trolleo. Pero Nicki Minaj ha confirmado con un espectacular posado que está esperando a su primer hijo junto a Kenneth Petty.

En aquellas fechas un seguidor en sus redes sociales le preguntó a la solista si había estado cocinando durante el confinamiento. Ella respondió amablemente que entre sus delicatessen estaban sus "famosas haburguesas con queso" pero que en los últimos días "tenía antojos de carne roja".

¿Antojos? No hacía falta ser un lince para adivinar la siguiente pregunta: "¿También estás vomitando por la mañana y teniendo que ir mucho al baño?". Lejos de esconderse, Nicki Minaj siguió el juego, algo que hizo a muchos pensar que todo se trataba de una broma.

"Me parto. No estoy vomitando, pero sí tengo náuseas y meo sin parar. Oh, Dios mío, ¿qué creéis que significa esto, chicos?". Sin una confirmación oficial y sin poder discernir si se trataba de un embarazo real o un 'trolleo' han pasado semanas en los que sus seguidores le han insistido sobre la necesidad de que publique una foto de su barriga: "El mundo todavía no está preparado" contestó.

Pero parece que este 20 de julio ya estamos preparados. Nicki Minaj ha ofrecido su primer posado luciendo barriga en un avanzado estado de gestación: "Love. Marriage. Baby carriage. Overflowing with excitement and gratitude. Thank you all for the well wishes. 💛" ("Amor. Matrimonio. Cochecito de bebé. Desbordada con la emoción y la gratitud. Gracias por todos vuestros bonitos deseos").

Las tres fotos que componen la sesión que ha hecho pública a través de sus redes sociales suman en apenas una hora más de 6 millones de interacciones. Ahora sólo nos queda por saber el sexo del bebé y su futuro nombre. ¡Enhorabuena a los futuros papás!