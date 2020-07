El pequeño triunfo de Chenoa

Chenoa está disfrutando en Mallorca de unas merecidas vacaciones y desde allí nos está dejando algunas fotos con algunos espectaculares conjuntos que se pueden convertir en tendencia este verano. Lo vimos hace unos días con un vestido con la falda larga y con corte para mostrar la pierna, dejando el vientre al aire, con mangas abombadas y un escote de palabra de honor marcado por un nudo en el centro. Y lo hemos vuelto a ver con unos pantalones que le sientan como un guante.

La cantante está disfrutando por todo lo alto de la vida en la isla donde se crió y ha mostrado lo que ha definido como un pequeño triunfo: "Hacia un año que tenía estos pantalones. Me quedaban demasiado ajustados. Los guardé. Y ahora sí me gustan como me quedan...mi sonrisa lo dice todo. Sentirse bien por la voluntad y los cambios de alimentación más sana. Pequeños triunfos.🙏❤".

Chenoa está guapísima con esa combinación. Y no sólo porque el color rojo-anaranjado es uno de los que más le favorecen en los últimos días como ha demostrado con sus vestidos y sus bikinis sino porque físicamente ha encontrado su mejor forma como ella misma confirma.

Constancia, vida saludable y una buena alimentación le han servido a la intérprete para ajustar su talla. No hay que olvidar que además de esas prendas que te llaman desde el fondo del armario, Chenoa tiene pendiente las siguientes pruebas de su traje de novia.

Pero la cita más inmediata de la artista es su primer concierto post-confinamiento: "Esta semana será muy especial. El viernes estaré cantando en @lesmoles donde tenéis toda la info. No puedo explicar las mil sensaciones que tengo en el cuerpo. En un año tan caótico poder cantar este viernes va a ser como la primera vez en muchos aspectos. Así que vamos a compartir mucho más que un concierto eso lo tengo claro. Allí nos vemos.🙏❤".