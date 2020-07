Tomorroland Around The World: todo lo que tienes que saber si ya tienes tu ticket para el festival digital

Los seguidores de la música electrónica van a vivir un auténtico espectáculo durante los próximos 25 y 26 de julio. El Tomorrowland abrirá las puertas de su primera festival digital de la mano de más de 60 referentes de este género.

Llega el Tomorrowland Around The World, una experiencia única de la que solo aquellos que hayan adquirido sus entradas podrán disfrutar. Porque ni un virus ni una pandemia te dejarán sin tu cita anual más electrónica. Pero no temas, ya que si aún no te has hecho con tu entrada, ¡aún estás a tiempo de conseguirla!

Bien, ahora que tienes tu ticket, permanece muy atento/a porque esto es lo que vivirás con este festival. Un festival a lo grande, de esos que marcan la diferencia y que recordarás de por vida. Te trasladarás a la mágica isla de Pāpiliōnem, donde te esperan un total de 8 escenarios con más de 60 artistas.

Esta experiencia digital esta hecha para los fieles asistentes de este festival, pero también para aquellos que han decidido adentrarse en esta aventura por primera vez. El Tomorrowland Around The World contará con sus míticos escenarios Freedom y Atmosphere, y también se incluirán novedades como The Wall, Core, Cave y The Reflection Of Love.

¡Y no solo eso! También podrás acceder a áreas interactivas en las que podrás chatear con seguidores de todas las partes del mundo. Juegos, un taller culinario, escondites secretos y otros muchos contenidos te esperan al otro lado de la pantalla. Y todo a través de un mapa de uso sencillo a través del cual podrás navegar por los escenarios y por dichas áreas. En cada una de estas pantallas, dispondrás de un horario de las sesiones para que no te pierdas a tus artistas favoritos.

¿Qué consejos has de seguir para disfrutarlo aún más? Si tienes la oportunidad, asegúrate de activar el streaming en una gran pantalla con buena calidad de sonido. ¡Puedes usar tu televisión! Para ello, hazte con un cable HDMI, envía el vídeo a través de Chromecast o usa Airplay. Calibra bien el sonido de tus altavoces a los de tu televisor para disfrutar de una experiencia plena. Puedes hacerlo a través de este enlace.

Más de 200 personas han trabajado día y noche durante los últimos tres meses para traer el mejor festival de música electrónica a tu hogar. Ahora está en tus manos sacarle partido a esta experiencia y vivir dos días únicos.