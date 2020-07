La familia de Marc Anthony crece con un sorprendente miembro

Además de participar en algunos de los éxitos más importantes de la música latina, Marc Anthony es conocido en todo el mundo por su activismo en defensa de los animales. El músico siempre ha estado rodeado de animales y ha contribuido con varias asociaciones. Pero lo que nadie esperaba es que incrementara su familia con un nuevo y sorprendente miembro del reino animal.

A través de su perfil oficial en Instagram hemos podido enterarnos de que el artista latino se encontró a un pequeño ciervo desvalido al que no dudó en rescatar: "Mi querido compañero de cuarto. Estaba en tal peligro cuando lo encontré y no pude evitar rescatarlo. Ahora no se quiere separar de mi lado".

Marc Anthony explicaba así que había conseguido rescatar a un pequeño cervatillo y que lo había trasladado a su hogar donde había decidido garantizarle sus cuidados. La historia se ha hecho inmediatamente viral y ha corrido como la pólvora por todas las redes sociales.

Y es que no todo el mundo parece estar de acuerdo con la decisión que ha tomado el músico. Sin conocer todos los datos de la historia y si el intérprete y compositor se puso en contacto con las protectoras de animales o los servicios de vigilancia de la naturaleza de su país parece aventurado criticar que sacara a un animal salvaje de su entorno.

En ese aspecto se han centrado buena parte de las críticas contra Marc Anthony. No hay que olvidar que según el propio artista el cervatillo corría peligro y lo rescató por lo que no parece probable que su decisión fuera tomada a la ligera. La historia del ciervo seguro que aún da mucho que hablar así como su convivencia con la única mascota del artista, su cachorra Gigi.