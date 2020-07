El esperado regreso de Kylie Minogue con Disco

Pocos artistas pueden presumir de llevar más de 30 años coqueteando una y otra vez con el número 1 en las listas de ventas de todo el mundo. Y Kylie Minogue es uno de los nombres de esa corta lista de estrellas de talla mundial. La cantante sigue en plena forma como si fuera el primer día y lo va a demostrar en Disco, su nuevo álbum de estudio cuyo lanzamiento está previsto para el 6 de noviembre.

Después de Golden, un trabajo con un sonido muy country, la australiana confirmaba que su próximo proyecto musical se centraría en ritmos bailables, ideales para la pista de cualquier discoteca. Así lo reconocía en una entrevista en la revista GQ, donde asegura que "incluso los adultos necesitan algo de diversión pop pura". Un camino al que han vuelto hace poco divas como Lady Gaga o Dua Lipa y que es el entorno natural de Kylie.

"Are you waiting for me to SAY SOMETHING??? My new album DISCO is released November 6th and will be available to pre-order from Thursday morning at 00:01 BST." ("¿Estábais esperando que os dijera algo (Say Something)? Mi nuevo álbum Disco se lanzará el 6 de noviembre y estará disponible para pre-reserva desde el jueves por la mañana a las 00:01 horario británico de verano") escribía la intérprete en sus redes sociales dejando la pista de que el primer sencillo de su nuevo disco será Say Something.

La canción se estrenará este mismo jueves como tarjeta de presentación del decimoquinto proyecto musical en solitario de Kylie Minogue. En la portada de Disco, la solista aparece customizada como una diva disco de los 80 que ha pasado el confinamiento trabajando en esta nueva aventura musical: "Durante este tiempo he intentado estar bien, mantenerme sana y apreciar la creatividad que emanaba la elaboración de este álbum".

De momento no ha trascendido el listado de canciones ni de posibles colaboraciones que incluirá el elepé. Hay que recordar que en octubre del año pasado, Kylie explicó que le encantaría volver a trabajar con Calvin Harris quien ya produjo dos de sus canciones: In my arms y Heart beat rock. "Me gustaría revisitar ese sonido que tiene en su trabajo y que es alucinante. Lo hizo entonces y todavía me sigue encantando Acceptable in the eighties" explicó la vocalista al Daily Star.