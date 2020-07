Danna Paola explota y confirma que tiene pareja: “y no...no es Sebastián Yatra”

Danna Paola y Sebastián Yatra llevan meses enfrentándose a rumores sobre un posible romance entre los dos. Desde que el cantante colombiano anunciase que su relación con Tini Stoessel había llegado a su fin, han sido muchos los medios que aseguraban que la actriz de Élite era su nueva pareja.

Una de las razones por las que se desencadenó este rumor ha sido por el buen rollo que tienen ambos artistas, sobre todo debido a que durante las últimas semanas han estado trabajando en su nuevo single: No bailes sola. El tema, que salió por fin el pasado viernes 17 de julio, ha unido mucho a los dos artistas. Eso sí, solo de manera profesional, tal y como han asegurado en numerosas ocasiones.

De hecho, poco tiene que ver la letra de la canción que han lanzado con la historia de verdad. Y es que, aunque los chicos hablen de una historia de amor en ella, la realidad es que entre ellos solo hay una bonita amistad.

Eso sí, gracias a una entrevista que Danna y Sebastián han realizado para el programa Grupo Fórmula, sabemos que el corazón de la mexicana está ocupado por una persona que poco tiene que ver con el cantante de Traicionera.

Cansada de dar explicaciones una y otra vez, Danna ha querido dejar claro que está saliendo con otra persona y que no es Yatra. La joven ha empezado diciendo que no le importa que se hable de ella porque ya está acostumbrada:

“Siempre me río de esto porque tengo muy mala fama, por algo lo dice mi canción. Siempre me andan involucrando con cada persona con la que trabajo y creo que hay que tener mucho respeto porque uno nunca sabe qué hay detrás, de que puedes señalar a alguien y no sabes todo lo que puede estar pasando el artista en su vida personal”.

Para terminar, y debido a que la prensa no ha dejado de hablar sobre el posible romance con su compañero de No bailes sola, Danna ha terminado confesando que tiene pareja:

“Soy súper reservada con mis relaciones personales, es algo súper privado, es algo que me queda para mí, es súper valioso. Respeto muchísimo a los artistas en general y a toda la industria que hace sus relaciones públicas. Yo estoy saliendo con una persona y… a ver no es Sebastián”

Eso sí, no le faltan palabras de halago hacia Yatra: “Hay una relación de trabajo, de respeto. Creo que no está padre que si estás saliendo con alguien estén estos dichos por fuera. Ya lo hemos tratado de explicar 20 mil veces”.

Danna Paola prefiere mantener en su intimidad su vida privada y no decir el nombre de su pareja.