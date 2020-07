María Pombo: Desvelado el nombre y el sexo del bebé que espera

La ilusión con la que se recibe la noticia de si uno está esperando un niño o una niña cuando se queda embarazada es similar a la de contárselo a tus seres queridos. Pero en el caso de las celebs cada vez es más difícil mantener el sexo del bebé en secreto. Eso es lo que le ha pasado a María Pombo: "Las noticias vuelan 🙈".

Así comenzaba una de sus últimas publicaciones en su perfil oficial de Instagram donde ha hecho oficial que está esperando un niño. "No podemos estar más felices de compartir con vosotros que lo que estamos esperando es un NIÑO!!!! 💙👶🏼".

Y es que pocas horas antes de que publicara esto en sus redes sociales varios medios de la prensa rosa ya habían publicado la noticia gracias a una filtración. En cualquier caso, como todas las mamás y papás del mundo saben, ahora lo más importante de todo es que el bebé nazca bien y tanto él como su madre tengan salud.

En la filtración de la noticia del sexo del hijo de María Pombo también se desvelaba el nombre que la influencer y su pareja, Pablo Castellano, pondrán al pequeño: Martín. "Llegas para alegrarnos la vida👼🏼 Y aunque me hubiera gustado esperar un poco más para daros la noticia... ESTAMOS FELICES de poder contaros que nuestra familia crece y que dentro de poco seremos uno más" anunció el mes pasado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo) el 22 Jul, 2020 a las 9:05 PDT

Este 2020 está siendo una montaña rusa de emociones para María Pombo que a la alegría y la felicidad de ser mamá tuvo que contrarrestarle la dura noticia de que padecía esclerosis múltiple: "El orden cronológico fue: confinamiento, me entero de que estoy embarazada, a la semana me empiezo a encontrar mal, luego las pruebas, luego la mudanza y ya la semana pasada me dieron los resultados (...). Estoy positiva y tengo una razón muy grande para estar feliz. La ilusión que tenemos Pablo y yo gana por goleada a las piedras de la mochila".