Roi Méndez explica por qué necesitó ir al psicólogo después de 'OT'

Tener la oportunidad de poder participar en un talent show es el sueño de muchos aspirantes a artistas, un escaparate que abre las puertas a un éxito profesional sin precedentes. Sin embargo, en muchas ocasiones la exposición a la que se someten los concursantes y un cambio de vida tan radical, del anonimato a la fama total, no es una situación fácil de llevar. Justamente esto fue lo que le ocurrió a Roi Méndez, concursante de Operación Triunfo 2017.

Tal y como él mismo ha contado en una entrevista con Fórmula TV, salir de la academia supuso un gran cambio en su vida. "Fui al psicólogo para afrontar lo que sabía que se venía", comenta Roi en unas declaraciones de lo más sinceras, en las que también explica cómo le afectaba la diferencia de éxito que podía tener un single respecto a otro: "Mi mente podía castigarme, podía decirme por qué este sí y este no."

"Notaba que estaba saliendo una parte más tóxica de mí en algún momento y no me gustaba y, por eso, decidí ir. No para que te ayuden, pero sí te da las pautas para hacerlo tú mismo y, la verdad es que me sirvió de mucho. Gracias a eso estoy más feliz ahora que cuando salí (de OT) porque tengo menos presión, más libertad. Todo son buenas noticias. Como no tengo tantas expectativas como tenía antes, pues ahora me alucina cualquier cosa."

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Roi Méndez (@roimendez) el 27 Abr, 2020 a las 9:51 PDT

Pero Roi no ha sido el único ex concursante de Operación Triunfo que ha necesitado algún tipo de orientación psicológica al terminar su etapa en el programa. Tanto Alba Reche como Amaia también afirmaron haber necesitado ayuda de un profesional para cuidar su salud mental y afrontar su nueva vida repleta de fama y éxito. Por no hablar de los concursantes de la primera edición de OT, quienes hablaron abiertamente en su reunión de cómo les había afectado psicológicamente el monumental éxito al que se vieron expuestos en tan poco tiempo.

De lo que no cabe duda es de que Roi ha sabido cómo tomar las riendas de su propia carrera y continúa haciendo lo que más le gusta: música. De hecho, el cantante acaba de presentar Aviones de Papel en compañía de Sinsinati y permanecemos a la espera de una nueva colaboración, cuyo acompañante desconocemos salvo por la pista de que se trata de alguien que compartió edición en OT con el gallego.