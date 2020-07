Danna Paola y Sebastián Yatra nos explican las claves del vídeo ‘No bailes sola’

Danna Paola y Sebastián Yatra han dado mucho que hablar estas últimas semanas. La artista mexicana y el colombiano han lanzado una de las canciones más esperadas del verano: su colaboración No bailes sola.

Los rumores de relación entre ambos han surgido debido al buen rollo entre los dos y el hecho de que han tenido que estar en contacto por motivos laborales durante los últimos meses. Eso sí, ellos mismos lo han desmentido una y otra vez. Incluso la actriz de Élite ha confesado que tiene pareja para que dejen de molestarla.

Ya sea fruto de los rumores o del gran talento que tienen, No bailes sola suma millones de reproducciones en tan solo una semana. Su videoclip, que ha sido estrenado este miércoles 22 de julio, también se ha posicionado entre los más visto de la plataforma.

Para contarnos todos los secretos sobre No bailes sola, Danna Paola y Sebastián Yatra se han conectado a LOS40 para hablar con nuestro querido Félix Catillo.

“Ha sido un año super complicado y diferente en que hemos aprovechado para componer, tanto por separado como en conjunto”, ha confesado Danna Paola. La colaboración surgió en plena cuarentena, donde han tenido que tirar de redes sociales para poder comunicarse, tal y como cuenta Yatra: “Dijimos de juntarnos por zoom y nos pusimos a escribir y salió instantáneo. Nos sentimos identificados con la música y con la letra”.

“Ya teníamos una idea musical de base. Fue todo súper orgánico. En el momento de terminar la canción vimos que esto era un palo y que iba a gustar”, continúa explicando Danna.

Sobre el videoclip

Danna Paola ha sido la encargada de escribir la historia del vídeo de No bailes sola donde vemos a los protagonistas viviendo una historia de amor como si fuesen Sims. También vemos a los cantantes vestidos como la mismísima Lady Gaga en algunos momentos. Aunque es toda una explosión visual, lo cierto es que el espectador puede no llegar a entender del todo la narrativa.

“A ver, la idea creativa del videoclip era de otra manera, pero con la pandemia no podíamos grabar juntos. El videoclip representa la manera en la que interactuamos hoy en día, a través de las redes sociales”, comienza explicando Danna.

“Como los dos nacimos en los noventa, pensé en hacer algo nostálgico. Son dos personas de esa época que conocen a otras del futuro para que le enseñen cómo se pueden conocer a través de un videojuego, donde se vuelven avatares”, continúa diciendo ella.

“Uno de mis sueños más grandes es escribir historias”, dice la cantante. “Esta canción viene de muchas inspiraciones de películas y libros que me encantan”, ha continuado explicando.

Aunque acaban de sacar tema, los chicos están deseando volver a trabajar juntos ya que no han podido hacer el vídeo musical que tenían pensado.

“No tenemos una canción entre manos, pero tenemos una idea para un vídeo que nos encanta. Tendremos que buscarle una canción a ese vídeo”, asegura Sebastián. “Tendremos que buscar esa idea”.

¿A dónde viajarían Danna Paola y Sebastián Yatra si pudiesen viajar en el tiempo?

La canción de No bailes sola empieza con “volver al pasado no tiene mucho sentido”, por eso Félix Castillo ha querido saber a dónde irían los artistas si pudiesen viajar en el tiempo. Ambos lo tienen claro.

Danna Paola, quien valora mucho los recuerdos, ha dicho lo siguiente:

“Yo reviviría momentos clave que me han hecho muy feliz. Esos momentos que me gustaría revivir, más que cambiarlo. No me gustaría cambiar. Para mí, los recuerdos son súper importantes.”

Por su parte, Sebas iría a cierto momento para intentar parar el coronavirus: “Yo me iría a Wuhan para parar toda esta panedemia”.