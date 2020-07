Los veranos de Cepeda: su lugar de vacaciones, su comida perfecta para combatir el calor, y mucho más

Ay, esas meriendas de la abuela después de una larga tarde de piscina... Y esas quedadas con amigos en el pueblo después de meses sin poder verlos. Los veranos están para los reencuentros, para la desconexión y para volver a los sitios que nos hicieron felices.

Hay mil formas de pasar un verano, y en LOS40 hemos podido conocer cómo lo hizo y hace Cepeda, el exitoso artista de nuestro panorama nacional. Eso sí, su música también ha viajado a diversos rincones del planeta.

El cantante se ha enfrentado a nuestro test más refrescante, a través del cual hemos podido conocer cómo fueron sus veranos cuando era pequeño y cómo lo son ahora convertido en todo un adulto. Permanece muy atento/a a sus respuestas porque puede que te sientas muy identificado/a con algunas de ellas.

LOS VERANOS DE CEPEDA

1. Una canción del verano

De pequeño: "La de la Bomba de King África. Cuando iba con mis padres a la playa, recuerdo que la ponían. Ahí tenía 11 años yo, imagínate ahí con ellos en los chiringuitos".

Ahora: "Despacito".

2. Lugar al que ibas para pasar las vacaciones

De pequeño: "Las pasaba en la casa del pueblo en Galicia, que no había ni luz ni agua. Teníamos que aprender a sobrevivir allí como ermitaños. De hecho, cazaba murciélagos y culebras y me duchaba con una manguera. Era muy bonito, la verdad. Luego cuando era más mayor ya nos íbamos a la playa: a Cabo de Gata, a Torrox, por Almería".

Ahora: "Las paso donde se tercie, donde me lleve el viento. Porque ahora ya no voy con mis padres, voy solo o con amigos. Este año, unas vacaciones en mi casa".

3. Tu merienda en la piscina/playa

De pequeño: "La preferida es la de todo el mundo, el pan Bimbo con Nutella. Y si podía ser triple, mejor".

Ahora: "Ahora no meriendo. Un poco de pavo sin grasa con pan de centeno con aguacate".

4. Tu plan perfecto en un día de calor

De pequeño y ahora: "Piscina. Yo soy más de piscina que de mar".

Ver esta publicación en Instagram Ohana Una publicación compartida de Luis Cepeda (@cepeda) el 10 Jul, 2020 a las 10:12 PDT

5. Tu comida favorita para combatir el calor

De pequeño y ahora: "Gazpacho. Te lo juro por mi madre que acabo de desayunar la mitad de un bote de gazpacho. Tengo en la nevera un arsenal de gazpacho".

6. Lo que haces en el último día del verano/de vacaciones

De pequeño: "El día antes me ponía a hacer todos los deberes que no había hecho durante las vacaciones".

Ahora: "Ahora no sé cuándo tengo vacaciones. Mi vida es un trabajo constante, no tengo tres meses de vacaciones. Igual tengo un fin de semana que tengo vacaciones, luego trabajo, luego tengo tres días por ahí".

7. Un lugar al que querías y quieres ir

De pequeño: "Siempre veía anuncios de los parques acuáticos, tipo Marina d'Or, y claro, yo iba al pueblo con la manguera y veías eso y quería un tobogán al menos. Pero nunca me dio rabieta porque yo sabía lo que tenía y me gustaba también. Yo era feliz con mis bichos y mi manguera y no lo pedí pero sí lo veía vistoso".

Ahora: "A Argentina, por ejemplo, que es invierno. A la Antártida, a Argentina, al Polo Sur, yo que sé… a cualquier sitio con hielo".

Como mencionamos en líneas anteriores, los veranos son personales y cada uno los disfruta como pueda o quiera. Pero Cepeda, además de merendando pavo con aguacate, desayunando gazpacho y refrescándose con el agua de la piscina, también lo disfruta lanzando adelantos de su próximo disco. Este es el caso de Si Tú Existieras, el sencillo que ha lanzado y en el que podemos escuchar los sonidos de Con Los Pies En El Suelo, que verá la luz en octubre.

Y tú, ¿cómo recuerdas los veranos de tu infancia?