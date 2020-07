Mick Jagger cumple 77 años: ocho curiosidades que (quizá) no sabías de él

Mick Jagger cumple 77 años, y no hay quien le pare. Después de una gira con los Rolling Stones, ha demostrado que conserva una forma física más propia de un atleta veterano que de un viejo rockero después de una intervención cardíaca de la que se ha recuperado favorablemente. Después de esta cuarentena, que la ha pasado en un palacio francés, vuelve con nueva música y el anuncio de un nuevo disco con su banda, que será una reedición de uno de sus más populares álbumes de los 70. También ha trabajado como productor musical y cinematográfico, actor y empresario. Además, el grupo ha ganado dos Grammy y él, en solitario, un Globo de Oro, además es uno de los grandes iconos de la música de los últimos años.

1. Una amistad incombustible

Mick Jagger conoció a Keith Richards cuando tenía 4 años de edad, y juntos hasta hoy, han escrito más de 200 canciones. A pesar de protagonizar algunos rifirafes, como el último en el que Richards aseguró que su compañero debería hacerse una vasectomía, la sangre nunca llega al río y saben pedirse perdón en el momento oportuno.

/ Keith Richards y Mick Jagger, de los Rolling Stones, en 2005. / Scott Gries/Getty Images

2. Estrecha relación con las drogas

Aunque en 2008 el líder de los Rolling Stones declarara que "las drogas no producen satisfacción" porque cuando la banda las consumía "poco se sabía de sus efectos", algunos sucesos en su historia verifican una adicción a los estupefacientes por parte del cantante, como cuando en 1967 fue detenido por la policía británica debido a la posesión de drogas.

3. Un inconfundible movimiento de caderas

Mick impuso una tendencia desde los inicios de la banda que lidera. Tanto, que se lo reconoce con el característico aleteo y baile de caderas que el cantante realiza. Pero, ¿cómo surgió? Cuando comenzaron la banda con Keith en los años 60, Mick no sabía bailar. Con el éxito de su primer hit, (I Can't Get No) Satisfaction, el cantante comenzó a darle forma a su estilo escénico, nutriéndose tanto del baile clásico de Rudolf Nureyev como de la potencia seductora de Tina Turner.

4. Veinte kilómetros sobre el escenario

Según el diario Daily Mail, en cada uno de sus conciertos, Jagger recorre un promedio de 20 kilómetros. “Durante un tour es esencial el descanso también. Me voy a la cama temprano la noche anterior, como a las 2:00 am y duermo bastante. Si me despierto antes, no me siento óptimo para el show”, asegura Mick siempre al preguntarle sobre su vitalidad.

The Rolling Stones - 'Miss You'

5. Su prolífico paso por el cine

La primera aparición de Mick Jagger en el cine fue como protagonista en Perfomance (1968). Dos años más tarde protagonizó Ned Kelly. En 1992 llegó Freejack. Nueve años más tarde fue el jefe de una agencia de gigolós en The man from Elyssian fields junto a Andy García. Y ese mismo año, en 1992, fundó su propia compañía cinematográfica: Jagged Films. El primer proyecto fue el drama ambientado en la Segunda Guerra Mundial Enigma. En 2008, coprodujo y fue guionista de una película protagonizada por The Rolling Stones y dirigida por Martin Scorsese: Shine a Light.

Mick Jagger - Fragmentos de 'Ned Kelly'

6. Su enemistad con los Los Ángeles del Infierno

La peligrosa organización de moteros Los Ángeles del Infierno asesinaron a un joven durante un concierto de los Rolling Stones en 1969, lo cual llevó a Jagger a decidir que nunca más volvería a trabajar con ellos. Ellos, como revancha, planearon asesinar al líder del grupo. Ese mismo verano, un grupo de ellos lo tenían todo preparado: asaltarían a Jagger mientras veraneaba en su casa de Long Island desde un el mar, y entonces le asesinarían. Este presunto intento de asesinato fue desmentido por la organización.

7. Defensor de la cultura

En 2010 se sumó a una campaña para rescatar el 100 Club, un club nocturno londinense que el fundador de los Rolling Stones considera importante y que enfrentaba problemas económicos a principios de la década. En el lugar han tocado bandas como Oasis y los Sex Pistols, además de su propio grupo.

/ Los Rolling Stones actúan en el 100 Club de Londres en 1982. / Dave Hogan/Hulton Archive/Getty Images

8. Padre a los 73 años de su octavo hijo

El líder de los Rolling Stones se convirtió en padre de su octavo hijo, fruto de su romance con la bailarina Melanie Hamrick de 29 años. El nombre del pequeño es muy curioso, ya que lo llamaron Deveraux Octavian Basil Jagger, en homenaje al primer nombre del padre de Mick, fallecido en 2006.