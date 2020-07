Las lágrimas de Mila Ximénez: “Me dijeron que tenía cáncer con metástasis y me cagué”

El pasado 16 de junio Mila Ximénez daba su noticia en directo en Sálvame: "Tenía muchos dolores el día de La última cena, en la espalda, y me tuve que poner una inyección. Al día siguiente me hice una resonancia y el lunes me dijeron que el diagnóstico es que tengo un cáncer de pulmón".

Una situación que dejó helados a sus familiares, amigos y seguidores televisivos y que ha cambiado su vida de raíz según confesó en su última aparición pública en Sábado Deluxe: "Yo tengo el tumor más grande localizado en el pulmón, y a mí lo que me avisó fue el dolor de la costilla. En principio pensé que me había hecho un esguince. Y un día estaba en casa, me llamó Teresa Campos, y no podía aguantar del dolor, y me dijo que fuese a la clínica La Luz. Después de hacerme el TAC mi ángel de la guarda me dijo que tenía cáncer con metástasis y ahí ya es donde me cagué".

"Lo tengo ramificado, en el pulmón, en el hígado... pero por suerte me lo pillaron muy a tiempo" confesó Mila Ximénez a las preguntas de sus compañeros.

La veterana tertuliana no ha querido perderle la cara a la enfermedad contra la que está luchando desde el primer día con quimioterapia y radioterapia: "Hay cánceres que están más aceptados en la sociedad, como el cáncer de mama. El cáncer de pulmón es un cáncer que tiene un nombre muy feo, se asocia a fumadores, aunque no necesariamente, yo me doy quimio con personas que no han fumado en la vida... Pero yo necesitaba aceptarlo, ponerle el nombre, y contar que es importante saber que un cáncer no es algo terminal en estos momentos".

En esta dura etapa de su vida, Mila Ximénez está teniendo el gran apoyo de su hija que viajó de Amsterdam a Madrid para estar con su madre en las primeras semanas del tratamiento. Durante la entrevista en el programa de Telecinco, Mila quiso recordar el silencio en la reacción de la joven Alba cuando le comunicó la noticia y la frase que le está sirviendo a Mila para luchar y vencer su cáncer: "Mamá, tienes que hacer todo lo posible por curarte porque me haces mucha falta".