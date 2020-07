¿Ha desvelado Taylor Swift el nombre de la niña de Ryan Reynolds y Blake Lively?

Los famosos huevos de pascua o 'Easter eggs' son algo tan frecuente en Taylor Swift que muchos de sus seguidores se han convertido en expertos a la hora de lanzar teorías sobre ellas. A veces aciertan y a veces no, pero siempre es interesante ver este juego entre una artista y sus seguidores. El último parece llegar de la mano de su más reciente álbum de estudio, Folklore.

Según varios swifters, la cantante habría desvelado en una de las canciones de su nuevo álbum de estudio el nombre de la hija de Ryan Reynolds y Blake Lively. Hay que recordar que la pequeña nació a finales del pasado año 2019 y que de momento la pareja de actores no la ha presentado en sociedad.

Pero según esta teoría, la 'tita Taylor' se habría encargado de ello. El lanzamiento de Folklore se produjo el pasado lunes 24 de julio y desde entonces han sido muchos los que han coincidido en que la letra de Betty tiene un mensaje más profundo de lo que realmente parece.

Betty es la decimocuarta canción del álbum y en su letra se pueden encontrar versos como "You heard the rumors from Inez/ You can't believe a word she says" o "She said, James, get in, let's drive". ¿No es demasiada coincidencia que los dos primeros hijos de Ryan Reynolds y Blake Lively se llamen Inez y James?

La amistad que mantiene la cantante con los actores se mantiene desde hace muchos años. De hecho los papás de la pequeña Betty, vamos a creernos la teoría, no tardaron en promocionar el disco de la solista a través de sus perfiles en redes sociales: "Gracias @taylorswift... Como tú, Folklore está lleno de corazón, alma, humor, pasión, inteligencia, ingenio, caprichos, realidad, imaginación, fuerza, vulnerabilidad y por encima de todas esas cosas: amor. Te queremos".

Una bonita manera de devolver un homenaje con el que su pequeña ya vive para siempre como historia de la música. ¿Qué os parece a vosotros?