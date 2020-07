Melanie C, invitada especial en LOS40 Instagram Live

Si tenías en mente planear algo para este próximo miércoles tus deseos son órdenes para nosotros. Este miércoles, 29 de julio, a partir de las 21:00 horas, Melanie C será la invitada especial de LOS40 Instagram Live. Además de charlar con nuestra compañera Cris Regatero sobre su carrera, su música y su futuro proyecto, la británica ofrecerá después un dj set exclusivo desde la cuenta de LOS40 en Instagram. ¡No te lo puedes perder!

Te esperamos a partir de las 9 de la noche (una hora menos en Canarias) para que disfrutes con una mujer legendaria en la industria del pop. Conéctate a @los40spain para no perderte ni un solo detalle de lo que suceda en nuestro LOS40 Instagram Live con Melanie C. ¡Y recuerda que también puedes participar con tus mensajes!

La cantante, que deslumbró a todo el mundo tanto durante su carrera con Spice Girls como en solitario, nos contará de viva voz todas las novedades que podemos esperar sobre su nuevo proyecto musical. Un nuevo álbum de estudio que llegará en octubre de este año precedido por Blame it on me como su más reciente single. Con más de 100 millones de discos vendidos y varios premios bajo el brazo (BRIT, Ivor, Billboard y Olivier Awards), el cuarto disco de Melanie C trae consigo una oleada de aire fresco abriendo un nuevo capítulo de #GIRLPOWER.

2020 ha sido el año en el que la intérprete ha decidido volver en solitario a la esfera pop. Con este nuevo álbum, se consolida como una voz vital en el discurso moderno sobre la depresión, la positividad, el amor propio y la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI+. Hace unas semanas, Melanie C nos sorprendía en pleno confinamiento con Who I Am, el primer single adelanto de su próximo disco. Aún teniendo en cuenta la situación, el tema consiguió llegar al top 10 en las listas de iTunes en Europa, Sudamérica y el Reino Unido.

La intérprete británica ha aprovechado este tiempo en casa para hacer conciertos en streaming, Q&A con sus fans y conceder entrevistas exclusivas en The Late Late Show con James Corden, The One Show de BBC1 o un especial en i-D Magazine, por ejemplo. Pero también ha estado puliendo los últimos retoques de su próximo álbum, que saldrá a la luz en otoño.

Blame It On Me es un tema de pop moderno a base de melodías disco y electrónicas que reflexiona sobre la toxicidad de una larga relación y el duro camino hasta lograr empoderarse y defenderse una misma. Con este single, la artista parece haber evolucionado en su música, pero a la vez revisita sus raíces. Al final, Melanie C no sólo formó parte de la banda de chicas más grande de la historia si no que también creció entorno a la cultura club de Widnes, donde se escapaba a raves de Prodigy.

La canción es una perfecta continuación del himno Who I Am, su primer single adelanto, en el que destacaba el poder de la vulnerabilidad, acompañado por un vídeo en el que aparece una Melanie explorando el pasado, el presente y el futuro de la Spice Girl deportista.