Billie Eilish anuncia nueva canción: My future

Quizá a nivel de comunicación no merezca un premio pero el impacto tal vez sea así mucho mayor. Billie Eilish ha confirmado el lanzamiento este jueves de su primera nueva canción tras su último álbum de estudio. Siete palabras le han bastado para provocar un terremoto en la industria musical en pleno verano: "Billie Eilish - My future. Out next thursday".

En este 2020 ya hemos podido disfrutar de dos estrenos de la estadounidense. El primero llegó de la mano de James Bond y su espectacular No time to die que quizá pueda abrirle el camino hacia los Oscar. El segundo fue un alegato feminista y anti haters llamado Not my responsability en el que vimos a la solista como nunca antes lo habíamos hecho.

Una sensación similar tenemos ante la llegada de My future que recogerá el testigo de su más reciente proyecto musical que supuso su debut discográfico: When we all fall asleep, where do we go? Tendremos que esperar hasta el jueves para comprobar si la canción es la misma sobre la que ya dejó alguna pista hace semanas.

Ver esta publicación en Instagram “my future” out thursday Una publicación compartida de BILLIE EILISH (@billieeilish) el 24 Jul, 2020 a las 11:22 PDT

En aquellos momentos de confinamiento, la solista explicó que había estado trabajando en una canción sobre la cuarentena y las emociones que había despertado en ella: "Hemos estado en el estudio, que básicamente es el sótano de Finneas. En realidad, escribimos una canción completa, un tema entero, lo cual es extraño para nosotros. Me encanta. Era exactamente lo que necesitaba decir cuando la escribimos".

Si es o no es esa canción o si es o no es el primer sencillo de un segundo disco, lo descubriremos en apenas cuatro días: "La canción de la que hablaba antes la escribimos hace un par de semanas y creo que es buena. Me gustaría cantarla para ti, pero no puedo. Hay una parte en ella en la que hablo sobre que debería de sentirme infeliz por este parón y porque no puedo ver a nadie. Siento que estas emociones están flotando a mi alrededor y que echo de menos a la gente. Se supone que tienes que hacerlo. Yo echo de menos a mis mejores amigos y a las personas, en general, por supuesto, pero al mismo tiempo me gusta este espacio".