Jacob Elordi contesta si estaba cabreado en el rodaje de ‘Mi primer beso 2’

Jacob Elordi alcanzó la fama gracias a la primera parte de Mi primer beso, la película adolescente de Netflix que se estrenó en 2018 y donde comparte protagonismo con la actriz Joey King. El joven actor, que ahora es toda una estrella de las ficciones juveniles, continuó su carrera en la serie Euphoria de HBO, donde daba vida a un personaje mucho más complejo.

Pero el pasado siempre vuelve, sobre todo cuando viene en forma de saga rentable, y Jacob tuvo que volver a ponerse bajo la piel de Noah Flynn en la segunda y tercera parte de la cinta. Además lo hacía con una dificultad añadida: volver a trabajar con su ex pareja, la actriz Joey King.

De este modo, no es extraño que muchos fans de la saga hayan asegurado que en Mi primer beso 2, que se estrenó el pasado 24 de julio en la famosa plataforma, aseguren que Jacob luce como cabreado, como si aquel set de rodaje fuese el último en el que le gustaría estar.

Lejos de la realidad, Jacob ha querido zanjar el asunto en una entrevista para el medio Access, asegurando que en ningún momento lo paso mal:

“No, no. ¿Tengo cara de cabreado? ¿Sabes lo que es? Es porque realmente no paro de pensar, me parece una locura y ridículo. Creo que el personaje de Noah es un tipo malhumorado, ¿sabes? Él no está siempre corriendo feliz. No estaba cabreado, estaba cansado, pero no cabreado. Me lo pasé genial”.

Además, el actor ha continuado explicando que se fue a rodar la película nada más terminar de hacer Euphoria y que le encantó volver a reencontrarse con algunos de sus compaéros:

“Fue genial. Llegué directamente tras terminar Euphoria. Me subí a un avión y volé a África (parte de la película se rodó en Ciudad del Cabo en Sudáfrica). Fue un cambio drástico mentalmente, pero hubo un gran momento de calma al volver a The Kissing Booth y poder hacer alfo que ya sabía hacer con algunos de mis amigos alrededor”.

Además, Jacob asegura que estaba cansado ya que llevaba más de medio año trabajando sin pausa: “Estaba exhausto porque acababa de terminar de rodar durante ocho meses y me esperaba un viaje de muchas horas hasta África. Nunca me desperté realmente. Acabo de superarlo”.

Tendremos que esperar para ver cómo luce Jacob en la tercera parte de la saga, que tiene previsto su estreno para 2021.