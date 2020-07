Desde el primer momento, los integranes de U2 se han mostrado muy sensibilizados con las consecuencias de la pandemia. Transmitieron en directo uno de los conciertos más emblemáticos de su carrera, perteneciente a la gira Vertigo de 2005, y estrenaron una nueva canción dedicada especialmente a los sanitarios que se encontraban en primera línea cuidando y ayudando a los demás.

Ahora, Bono y The Edge, los miembros más conocidos de la banda, han publicado un vídeo en el que ofrecen su propia versión del clásico de Led Zeppelin, Stairway to Heaven, para sumarse a la campaña Songs from Empty Rooms, que busca recaudar fondos para los trabajadores de la industria musical de Irlanda afectados por la pandemia.

“Estos profesionales creen que tocan esto mejor que la banda. Y ya sabes, puede ser cierto”, dijo Bono antes de comenzar a cantar una versión acústica de Stairway to Heaven. Además el vocalista reveló durante siempre, sea cual sea el lugar donde U2 toque, sus asistentes interpretan la canción de Led Zeppelin mientras ellos dicen “jamás tocaremos eso”.

Bono y The Edge de U2 se atreven a versionar 'Stairway to Heaven' de Led Zeppelin

Desde que U2 lanzara su disco Songs of Experience en 2018 ha mantenido un segundo plano en el ámbito musical. Bono cumplió 60 años a principios de este año, lo cual le llevó a compartir una lista con las 60 canciones que le salvaron la vida.

El vídeo no deja de mostrar un fragmento de la canción, que no ha sido tocad por Robert Plant y los suyos desde el último concierto de reunión de Led Zeppelin en 2007. También incluyó numerosos clásicos de la banda cuando realizó una gira con Jimmy Page en los años 90, pero Stairway to Heaven nunca entró a formar parte de ese repertorio.