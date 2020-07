Millie Bobby Brown será una artista lesbiana con un pasado oscuro en lo nuevo de Netflix

La carrera de Millie Bobby Brown está subiendo como la espuma desde su paso por la serie Stranger Things. Su papel como Elle, aquella chica que venía de otra dimensión para salvar a un grupo de niños de los peligros del Mundo del Revés, le abrió las puertas a Hollywood, pero ella ha decidido mantener su trabajo en la casa que la descubrió: Netflix.

De hecho, actualmente prepara tres proyectos para la gran N: la cuarta temporada de Stranger Things, que se estrenará, presumiblemente, a lo largo del año; la película Enola Holmes, donde la joven actriz encarnará a la hermana feminista de Sherlock Holmes (Henry Cavill); y, finalmente, un proyecto que se anunció ayer mismo llamado The Girls I've Been (lit. Las chicas que yo fui), donde ejercerá como protagonista y productora.

Esta nueva película estará basada en una novela aún inédita de Tess Sharpe, escritora de las novelas Far from you y Barbed Wire Heart. Además, el actor Jason Bateman, recién nominado a su tercer Emmy a mejor actor por su trabajo en Ozark, ejercerá como productor a través de su compañía, Aggregate Films Banner.

Brown, que también ejercerá como productora ejecutiva, dará vida a Nora, una joven artista LGTBIQ+ que ha vivido una vida muy turbulenta debido al pasado criminal de su madre.

Criarse siendo con una malhechora y en el punto de mira de las autoridades le ha hecho aprender a tener una personalidad camaleónica (de ahí el título de la película). Cuando ella, su novia y su exnovio se enfrentan a una toma de rehenes en un banco, Nora deberá utilizar sus dotes de persuasión para salir ilesa del entuerto.