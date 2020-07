Bryan Cranston: la última estrella de cine contagiada por COVID-19

Bryan Cranston es la última estrella de cine en contagiarse por coronavirus. Así lo ha comunicado el protagonista de Breaking Bad a través de un post en Instagram, donde aparecía en un hospital donando plasma.

"Me he adherido a los protocolos y aún así he contraído el virus. Sí. Suena desalentador ahora que hay más de 150.000 americanos muertos. Pero yo he sido uno de los afortunados. Solo tuve síntomas leves. Rezo e insto a que sigáis usando la maldita mascarilla, os lavéis las manos y permanezcáis socialmente distantes", ha escrito la estrella que encarnó a Walter White.

En el vídeo que acompaña a la publicación se ve a Cranston recuperado donando sangre en un centro hospitalario, conversando con el enfermero que le está sacando plasma. "Ya tengo anticuerpos", explica el actor. "Espero que esto haga algún bien".

Al final del vídeo graba una pantalla en la que están poniendo la película de Elia Kazan Un rostro en la multitud, drama en el que un vagabundo se convierte en una estrella de la televisión de la noche a la mañana. La única manera de superar el tedio del largo proceso de donación.

Estados Unidos sigue siendo uno de los países más afectados por el coronavirus: ya tiene 4 millones y medio de ciudadanos contagiados (más de 33.000 en las últimas 24 horas) y 154.562 muertes (722 en el último día). Le siguen a la zaga Brasil (2.500.000 contagios) e India (1.639.000 contagios).