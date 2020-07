Sam Smith y su nueva colaboración con Burna Boy: My oasis

Sam Smith ya tiene listo su nuevo estreno. Este mismo jueves a las 20:20 (una hora menos en las Canarias) se estrena su nueva canción tras su dueto con Demi Lovato. Y, una vez más, estará muy bien acompañadx ya que se trata de una colaboración junto a Burna Boy: My oasis.

De este nueva canción a dúo ya nos habló durante la entrevista que mantuvimos en el mes de abril y en la que avanzó que los anuncios se irían produciendo con el tiempo: "Sí, hay otros artistas con los que he trabajado y cuando llegue el momento adecuado para lanzar el disco podré anunciarlo".

Ese momento ya ha llegado y Sam Smith vuelve a querer sacudir las listas de ventas de todo el mundo con el que será el tercer avance de su próximo álbum de estudio. El tercer disco de su carrera de momento sigue sin título ni fecha de lanzamiento oficial.

Cuando lo tenía todo preparado para el lanzamiento, tomó la decisión de posponerlo y cambiarlo por culpa de la pandemia mundial que estaba castigando duramente al Reino Unido. No parecía que To die for fuera un título apropiado para la ocasión: "He estado pensando mucho en las últimas semanas y siento que el título de mi álbum y su inminente lanzamiento no son lo correcto así que he tomado la decisión de continuar trabajando en el álbum y hacer algunos importantes cambios y añadidos" explica a través de un comunicado oficial".

Ahora sólo queda esperar para recibir las noticias de este nuevo elepé y su fecha de llegada. Aunque Sam Smith lo tenía claro: "No os preocupéis, habrá un disco este año, ¡lo prometo!". Después de To die for y I'm ready nos toca disfrutar de My oasis.