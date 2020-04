Sam Smith: “Siempre ha sido mi sueño cantar con Demi Lovato”

Sam Smith tenía todo preparado para que el próximo 1 de mayo hubiera visto la luz su tercer disco de estudio To die for. Pero la actual situación modificó todos sus planes. A través de sus redes sociales anunciaba el retraso del álbum y otros cambios en su proyecto. Lo que no ha cambiado ni un ápice es su ilusión y emoción por estrenar su inminente colaboración con Demi Lovato.

Un sueño de adolescencia convertido en realidad que compartirá con todos nosotros este próximo 17 de abril bajo el título de I'm ready. En LOS40 ya hemos podido escuchar este espectacular dueto que va a sorprender gratamente a todo el mundo y que se convertirá en el segundo sencillo de su esperadísima nueva aventura musical. Uno de los secretos mejor guardados de la música y una de las canciones llamadas a convertirse en la más escuchada del 2020.

Ya nos hizo disfrutar con To die for, una canción en la que volvía a asociarse con su amigo y colaborador habitual Jimmy Napes y con el dúo de productores Stargate. Una balada en la que homenajea a Donnie Darko y que compuso en tiempos de autodescubrimiento y desamor.

De amor, desamor, otras colaboraciones, los cambios de su disco y hasta de Billie Eilish y su canción No time to die para la nueva peli de Bond hemos podido preguntarle durante una entrevista telefónica que nos ha concedido desde su casa.

LOS40: ¿Dónde te ha pillado el confinamiento? ¿Dónde estás? Y sobre todo, ¿cómo estás? Porque leímos que habías estado malo durante un par de días

Sam Smith: Ahora mismo estoy en mi casa de Londres con mi hermana. Afortunadamente tanto yo como mi familia estamos muy bien. ¿Cómo está tu familia?

Muy bien, gracias por preguntar. Y vamos a estar mejor cuando estrenes I'm ready con Demi Lovato. ¿Cómo surgió la colaboración?

Siempre he sido un gran fan de Demi Lovato desde mi adolescencia y siempre ha sido mi sueño poder trabajar con ella y este año por fin se cumplió. Por fin pudimos estar trabajando en el estudio. Tenemos una encantadora amistad y estoy muy emocionadx de poder lanzar esta canción con ella.

He tenido la suerte de poder escucharla y es una canción increíblemente poderosa con una percusión que me ha encantado y que me ha recordado al Sam Smith de Money on my mind. ¿Es una vuelta a los orígenes? ¿Un auto-tributo?

Un poco, desde luego, mis orígenes pop están ahí. Cuando escribo mis canciones realmente no pienso en ello sino que hago la música con la que me siento bien y con la que puedo expresarme y con la que sentir la calma que es como me gusta sentirme. Quería que fuera una celebración del género Queer y del amor y de ser tú mismx.

La voz de Demi Lovato suena increíble después de por todo lo que ha pasado. Nadie esperaba este dueto. ¿Nos vas a sorprender con más colaboraciones?

Siempre, ya sabes. Todo lo que yo hago son colaboraciones porque no toco instrumentos. Yo "simplemente" canto así que todo lo que hago son colaboraciones con otra gente. Y sí, hay otros artistas con los que he trabajado y cuando llegue el momento adecuado para lanzar el disco podré anunciarlo.

¿Has vuelto a trabajar con Jimmy Napes para este álbum?

Sí, Jimmy y yo siempre estamos escribiendo y para este disco también escribimos algunas canciones que hemos creado entre los dos y que me encantan. Me encanta trabajar con Jimmy. Tiene un talento increíble.

Tus últimos lanzamientos, la versión de I feel love, y tus singles To die for y I'm ready, tienen en común la reivindicación del amor. ¿Sigue siendo tu principal fuente de inspiración?

Por supuesto. Creo que el amor es la emoción más poderosa de todos los tiempos. Es la principal fuente de inspiración de la música pop y de la música en general. Siempre lo he visto como el tema más inspirador.

En In the lonely hour hablabas de una sola persona. En The thrill of it all, de muchas relaciones, personas y cosas aunque no todas eran autobiográficas. ¿Sobre qué va a hablar tu tercer álbum de estudio?

Mi tercer disco va a hablar, sobre todo, de mi ex novio. Es una de las relaciones más serias que he tenido así que volvemos al principio, a una sola persona.

Hace unas semanas anunciabas el retraso y el cambio del nombre de este álbum que iba a llamarse To die for. ¿Va a haber algún cambio más en el proyecto?

No creo que vaya a cambiar el disco al completo. Creo que voy a cambiar la portada, cambiar el título y cambiar algunas canciones. Pero ahora mismo estoy esperando para tener estas conversaciones porque está todo paralizado. Ahora la prioridad es la gente y como los seres humanos estamos atravesando este infierno. Así que voy a esperar a que todo esto se calme antes de tomar la decisión. El título del disco todavía no puedo decírtelo pero cambiará y no será To die for.

¿Has escuchado la canción que Billie Eillish ha creado para la banda sonora de la nueva película de Bond? ¿Crees que tiene opciones de ganar el Oscar como tú hiciste?

Completamente. Creo que es una canción magnífica y que ganará el Oscar con ella. Es una pieza musical realmente especial.

Y por curiosidad, ¿dónde tienes colocado el Oscar?

No los tengo en casa. Los quité desde el principio porque siempre me ponía muy nervioso cada vez que estaba fuera de casa porque son cosas muy importantes para mí que no tienen reemplazo. Así que no los tengo conmigo en casa.

¿Qué le dirías a la gente que está atravesando estos momentos difíciles?

Espero que todos mis fans en España y en todo el mundo se encuentren bien y les quiero mandar todo mi amor. Quiero recordaros que la humanidad ha pasado por esto antes y volveremos a superarlo todos juntos. Todo va a salir bien al final. Con amor, amabilidad y fe podremos superarlo todos juntos. ¡Cuidaros mucho!

¿Has pensado qué es lo primero que vas a hacer cuando toda esta situación termine?

Sí. Voy a ir a McDonald's (risas).

