La genial imitación de Tina Turner que arrasa en TikTok

Tina Turner sea, probablemente, una de las divas de la música más imitadas del mundo gracias a sus enérgicas puestas en escena y a su inconfundible look. Pero si hay una canción que destaca por encima de cualquiera de las firmadas por esta gran voz del R&B esa es Proud Mary con su mítico "Rolling In The River".

Una canción enérgica, de las que prácticamente resulta imposible no bailar (por supuesto, con su icónica coreografía) y con la que el bailarín británico Austyn Farrell decidió amenizar la cuarentena a todo su barrio. Aunque, probablemente más allá de los que se esperaba, ha conseguido sacar la sonrisa a muchísimas más personas que las que viven en su calle, ya que, su imitación de Tina Turner se ha convertido en un absoluto fenómeno viral en TikTok.

En el aplaudido clip, Austyn Farrell aparece recorriendo las calles de su barrio con la mirada de sus vecinos atenta a su peluca, emulando el inconfundible estilo de Tina Turner. Sin duda, una de las formas más creativas y divertidas de amenizar la cuarentena a su barrio justo cuando la artista se encuentra de nuevo en plena actualidad musical gracias a la nueva versión de What’s Love Got To Do With It firmada por el DJ Kygo.

Aunque la imitación de Tina Turner ha sido una de las más compartidas, no ha sido la única piel en la que este bailarín se ha metido. Bajo el juego de palabras del título Quaranchella, con peluca, sudadera amarilla y al ritmo de Crazy In Love, Austyn Farrell ha interpretado a la mismísima Beyoncé en el Festival Coachella en el que hizo historia.

Pero, por si esto fuera poco y continuando con las grandes divas de la música, la Princesa del Pop tampoco podía faltar en su repertorio. Vestido con el icónico mono rojo de látex, se convirtió en Britney Spears al ritmo de su Oops!...I Did It Again. ¡Nada más y nada menos!

Un fenómeno tan viral que hasta la propia Dolly Parton, leyenda del country, reaccionó a su propia imitación. Sin duda, una de las mejores fórmulas para conseguir alcanzar la fama en TikTok. Además y aprovechando la repercusión de sus vídeos, este bailarín también ha contribuido en la recaudación de fondos para enfermedades infantiles.

Y a ti, ¿qué te ha parecido esta "nueva" Tina Turner?