‘La Casa de Papel’ ficha a Miguel Ángel Silvestre

Traemos buenas y malas noticias para los seguidores de La Casa de Papel. Como es costumbre, primero os contaremos la mala: la serie llegará a su fin en la quinta temporada. ¿La buena? Que Miguel Ángel Silvestre aparecerá en ésta con un intrigante personaje. Aunque eso no es la única novedad que se ha desvelado.

Según informa el medio EW, Patrick Criado también se une al reparto de actores. Y es que aunque el creador de la serie, Alex Pina, no ha querido desvelar muchos detalles al respecto, sí ha adelantado cómo encajarán en la trama de esta última temporada. "Siempre intentamos tener oponentes que sean carismáticos, inteligentes y brillantes", explica. "También buscamos personajes cuya inteligencia pueda compararse con la del Profesor", añade.

*Si no has visto la serie, no sigas leyendo. La siguiente información contiene spoilers*

La cuarta temporada terminó con el plan de El Profesor al descubierto, o al menos eso es lo que muchos entendimos. La inspectora Alicia Sierra se escapó de las cámaras y de las órdenes de sus superiores para intentar atraparlo, y lo consiguió. Lo que ocurrirá posteriormente aún mantiene en vilo a sus seguidores.

"Estamos pasando de un juego de ajedrez, una mera estrategia intelectual, a una estrategia de guerra: ataque y contención", explica Pina. Confiesa, además, que ésta será la parte "más épica de todas" las que han grabado.

Todo apunta a que lo que viviremos en esta quinta parte del atraco al Banco de España nos mantendrá en tensión y con la adrenalina por los aires. Según su creador, la adrenalina es parte de su ADN.

Sea como sea, la grabación de esta nueva temporada comienza en Dinamarca este lunes 3 de agosto, antes de grabar en España y Portugal. ¿Con qué nos sorprenderá la banda? ¿Qué plan Z tiene El Profesor entre manos para escapar de Alicia Sierra? Tic, tac, tic, tac...