Lola índigo y el bañador con estampado de vaca que vas a querer este verano

Lola Índigo está teniendo un verano de ensueño. La cantante ya ha vuelto de sus magníficas vacaciones en Ibiza donde, además de disfrutar de sus aguas turquesas junto a un grupo de amigas, ha podido grabar más de un TikTok. Además, la granadina ha lanzado nueva canción, Trendy, junto a RVFV, que no para de sumar visitas en las principales plataformas de streaming. Vamos, que no le va nada mal.

Pero todavía queda mucho verano y Lola lo sabe bien. Este lunes, 3 de agosto, la artista ha sorprendido a su millón de seguidores y seguidoras de Instagram con unasvfotos donde aparece en un bonito jardín luciendo un bañador de lo más original. ¡Y es que seguro que va a estar en tu lista de deseos!

Se trata de un bañador de cuerpo entero con escote de pico que le queda de maravilla. Pero su hay algo por lo que destaca el look es por el estampado de vaca. ¡Una preciosidad que no puede ir más acorde con el look de vaquera que lleva en el videoclip de Trendy!

Ver esta publicación en Instagram 🌱 Una publicación compartida de LOLA INDIGO (@lolaindigo) el 3 Ago, 2020 a las 11:50 PDT

Pero, ¿de dónde es el bañador? Se trata de un diseño exclusivo de la tienda ibicenca Keia. Que no cuesta más de 30 euros en la tienda. Pero no es el único look tropical que tiene la tienda, podemos ver también bañadores con motivos selváticos y con otro tipo de estampados. Vamos, que es una fantasía. También podemos encontrar tops y bikinis con el mismo tipo de diseños.

Parece que Lola se ha enamorado de este diseño y se lo ha traído de las Baleares para lucirlo este verano tan caluroso. Sin duda, una prenda que va como anillo al dedo a estas vacaciones tan “Trendy”.