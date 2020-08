Mantra: El grupo de Carlos Marco anuncia colaboración con Edurne

A principios de año pudimos conocer a Mantra, el nuevo grupo de Carlos Marco. En esta ocasión, no se trata de una formación masculina como Auryn, sino de un grupo mixto en el que le acompañan Paula Pérez y Charly Weinberg. Ella se quedó a las puertas de Operación Triunfo. Él, pasó por la primera edición de La voz kids.

Apostaron por un pop romántico con influencias latinas que presentaron en sociedad con No te esperaba. Luego llegó la pandemia, sin duda, en un mal momento para ellos que estaban empezando a arrancar su proyecto. Pero no se han venido abajo sino todo lo contrario, han cogido fuerzas para volver con más ganas.

“AGOSTO. Qué mes tan bonito para volver al ruedo con nueva música! Además con una colaboración muy muy especial. ¿Apuestas? 😈”, preguntaban hace tan solo un día. No tardaban demasiado en dar pistas para descubrir a su nuevo ‘partner in crime’: “Veamos, veamos. ¡El 47% de vosotros piensa que es una chica y está en lo cierto! Con esta nueva pista, ¿quién pensáis que es?”.

No tardaron en desvelar título y nombre de su nueva compañera de aventuras: “Nuevo single Prefiero olvidarte con @edurnity y no puedo ser más feliz, porque encima de admirarla como artista la quiero un montón 😍”, aseguraba Carlos Marco, “miércoles portada y lo mejor, cómo nos lo vamos a pasar rodando el vídeo”.

No pueden estar más emocionados de compartir este nuevo paso con Edurne, “una de las artistas que más admiramos del mundo @edurnity ☀️🎶”, aseguraba Charly. De momento, no han dado más pistas sobre este nuevo tema que no tardaremos en conocer.

Lo que sí sabemos es que Mantra no está dispuesto a paralizar su proyecto. De hecho, les hemos podido ver junto a Luis Ramiro y Funambulista dando forma a sus nuevas canciones. “Llevamos unas semanas sin parar de escribir canciones… Estamos deseando que lo escuchéis todo 🎶🙏🏼”, aseguraba el grupo en redes.