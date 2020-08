Así se hizo el videoclip de ‘Lo Bueno’, la colaboración de Bombai y Soraya

A principios de julio, Bombai y Soraya nos regalaron Lo Bueno, una canción vibrante, cargada de energía y de optimismo que tanto nos hacía falta este año.

El vídeo musical nos adentra en la belleza de las calles de Conil de la Frontera, un destino costero con el que la solista guarda una relación muy especial. "Llevo años veraneando en Conil, y mis padres también, es un pueblito pequeño pero con mucha vida, tiene unas calles muy pintorescas, es muy fresco y hay mucha gente joven, así que cuando pensé en el videoclip de Lo Bueno me ví allí, en la playa, también es zona de surfistas y cuando se lo propuse a los chicos, que no lo conocían, me dijeron inmediatamente que sí", nos ha contado.

En LOS40 tuvimos la oportunidad no solo de estrenarlo en exclusiva, sino también de colarnos en el Making Of para poder contarte alguno de los secretos que esconde este hit del verano.

Buen rollo, buena gente, camisas hawaianas, el atardecer en la playa de Roche, ¿qué más se puede pedir? Sin lugar a dudas, se trata de videoclip que nos transporta de un suspiro a aquellas vacaciones inolvidables en compañía de nuestra gente.

¿Todavía no has visto el vídeo? DALE AL PLAY!