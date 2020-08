Ahora es Maluma el que comenta el nuevo vídeo de Jennifer Lopez recién levantada

Hace unos días, Jennifer Lopez nos sorprendía con un selfie en el que mostraba su cara de recién levantada. Sin maquillaje, sin filtros y con las bolsas en los ojos típicas de este momento del día. Y parece que le ha cogido el gusto a coger el móvil para grabarse nada más levantarse. Lo ha vuelto a hacer este domingo.

“¡Me desperté esta mañana sintiéndome muy agradecida y emocionada! ¿Quieres saber por qué? Comenta a continuación si quieres saber en qué estoy trabajando”, escribía junto al vídeo.

No daba más detalles. Tampoco lo hacía en el vídeo en el que también dejaba la pregunta en el aire: ““¡Feliz domingo para todos! Es súper temprano para mí, no he descansado en los últimos días y debería dormir. Estoy emocionada por ello, ha sido demasiada adrenalina, no puedo dormir ahora. ¿Quieren saber en lo que estamos trabajando? Si quieren saberlo háganme saberlo en los comentarios”.

Y claro, amigos como Maluma no podían más que hacerle una petición: “Dínoslo, por favor 🙏🏻”. Bien podría ser su colaboración que desde que la anunciaron hace poco nos tienen en ascuas porque no han dado más detalles..

Aun así, la mayoría de comentarios se han centrado en lo guapa que aparece la actriz. Igual que sucedió hace unos días, muchos han alabado su belleza al natural a sus 51 años. “No puedo superar lo preciosa que eres”, escribía la modelo, Doutzen Kroes.

Y es que los domingos siempre se han considerado días de descanso. “Hoy es el día perfecto para levantar los pies y relajarse 👠”, aseguraba Álex Rodríguez, la pareja de JLo. Sobre todo, si lo que llevas puesto en los pies son tacones como los de su chica. Parece que siguen dispuestos, pese al trabajo, a seguir disfrutando de su tiempo en familia.

De momento, seguimos esperando noticias.